Che bufera: “Scaricato mentro ero in ospedale”

Disavventura per un noto sportivo, il quale si è sentito scaricato mentre si trovava in ospedale, scatenando una vera e propria bufera e la rabbia per il trattamento

Un comportamento non passato inosservato, visto il nome importante, e le sue parole a poche ore di distanza hanno scatenato il diretto interessato, il quale non si è risparmiato, scatenando la sua reazione in un duro comunicato.

Stiamo parlando di Jacques Villenueve e quanto gli è accaduto in seguito alla sua esclusione dalla 24 ore di Le Mans, storica ed al tempo stesso iconica gara automobilistica a cui il pilota teneva tanto.

Una decisione controversa, in particolar modo i motivi per cui è stato fatto fuori hanno provocato nel canadese una profonda delusione ed uno stato di ingiustizia, nonostante la sua grande carriera a 4 ruote sia stata celebre.

“Cacciato mentre mi trovavo in Ospedale”: lo sfogo del pilota

Figlio del mitico Gilles Villeneuve, il suo destino era segnato per le corse, anche se rispetto al padre era dotato di meno talento ed inventiva, il suo temperamento lo portò ad essere un vincente, dapprima nella Champ Car, dove conquistò il titolo iridato nel 1995, per poi passare alla Formula 1, ed anche in quel caso si laureò campione del mondo.

Era il 1997, quando con la Williams riuscì ad avere la meglio di Schumacher all’ultimo Gran Premio, in quel caso il tedesco terminò la gara tentando di scontrarsi con il canadese in modo controverso, provocando però l’uscita di pista del solo ferrarista, poi squalificato per quella manovra.

Gli anni successivi non furono però all’altezza della situazione per Villeneuve, il quale dovette accontentarsi di qualche podio e buon piazzamento. Terminata nel 2006 l’esperienza in Formula 1, il pilota del Quebec ha poi corso quasi un decennio dopo un Mondiale di Formula E, mentre in questa stagione ha fatto parte del Campionato di Endurance, ma una novità lo ha profondamente scosso.

Al resto del Mondiale di WEC dovrà infatti rinunciare, ecco le pesanti parole di Jacques Villeneuve per la decisione presa da parte del suo team: “Mi trovavo in Ospedale per la nascita di mia figlia, mentre mi hanno comunicato di avermi sostituito per la 24 ore di Le Mans. Era una corsa a cui tenevo molto e vi avevo dedicato tempo e sforzi per poterla prepararla a meglio”.

Villeneuve ha quindi aggiunto: “Scoraggiato da questa scelta, ho deciso di lasciare il Mondiale di Endurance e prepararmi per il 2024, sperando possa risultare maggiormente appagante da un punto di vista professionale”.