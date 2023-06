Ecco chi spinge Bonucci al ritiro immediato

Leonardo Bonucci giocherà ancora un anno prima di ritirarsi dal calcio giocato ma potrebbe esserci un colpo di scena.

Alcune settimane fa Leonardo Bonucci ha affermato di essere intenzionato a smettere con il calcio giocato tra un anno, al termine del proprio contratto con la Juventus.

Nelle ultime ore però si sta facendo avanti un colpo di scena che potrebbe cambiare le carte in tavola con il difensore della Juventus che potrebbe anticipare la propria decisione. In un momento di completa rivoluzione in casa bianconera potrebbe cambiare anche il destino di uno dei difensori centrali italiani più forti degli ultimi anni. Il classe 1987 infatti potrebbe trovarsi di fronte ad una nuova scelta decidendo di appendere prima gli scarpini al chiodo.

Calciomercato Juventus, idea Otamendi e futuro Bonucci in dubbio

Si sta parlando infatti della possibilità che la Juventus possa mettere sotto contratto Nicolas Otamendi. Classe 1988, più giovane di Bonucci di un anno, potrebbe arrivare a costo zero a partire da luglio.

Il difensore argentino ha il contratto in scadenza con il Benfica. Sulle sue tracce c’è forte il River Plate con la squadra argentina che vorrebbe riportare il calciatore in patria al termine dell’accordo con i lusitani. Stando a quanto affermato da Fichajes.net però, nelle ultime ore si sarebbe fatta sotto la Juventus, a caccia di nuovi giocatori per il reparto arretrato considerato anche il certo addio di Daniele Rugani alla squadra bianconera.

In caso di affondo del club bianconero sul campione del mondo, il difensore centrale potrebbe decidere di proseguire ancora un paio di anni in Europa prima di tornare in Argentina. Un colpo che porterebbe esperienza internazionale alla difesa della Juventus con costi molto contenuti. Un aspetto del quale la Juventus deve tenere conto in maniera decisa considerato il fatto che i bianconeri non parteciperanno alla prossima Champions League ed avrà molti meno introiti rispetto agli anni passati.

Nel caso in cui si dovesse concretizzare l’arrivo di Otamendi alla Juventus per Bonucci potrebbero aprirsi nuove porte come quella del ritiro anticipato. Non è da escludere che, se la Juventus dovesse comunicargli che non rientra più nei piani del club, il centrale della nazionale italiana possa decidere di terminare la carriera con un anno di anticipo. L’alternativa è rappresentata dalla MLS con diverse squadre interessate al suo cartellino e potrebbe ripercorrere la strada fatta da Giorgio Chiellini appena un anno fa.