Ultim’ora Marcell Jacobs, è ufficiale: durissimo colpo

Marcell Jacobs ha dato un annuncio che per i fan, oltre che per lui in primis, sarà un colpo davvero duro da incassare

Marcell Jacobs è uno degli atleti più apprezzati di tutta la penisola. La sua eroica impresa che gli è valsa a sua volta un record storico è sotto gli occhi di tutti, e ancora oggi la cronaca sportiva lo celebra per quanto di buono ha fatto. Purtroppo però non sempre lungo l’arco di una carriera ci sono buone notizie. Proprio come nel suo caso.

A breve si terrà il cosiddetto Golden Gala, appuntamento adorato da tutti gli appassionati di sport. Si tratta di un evento che si svolge con ricorrenza annuale, dove a farla da padrona è ovviamente l’atletica leggera, e il palcoscenico che ospita questo evento straordinario è lo stadio Olimpico di Roma. Fa parte del circuito della Diamond League dal 2010, ed è una manifestazione sportiva davvero prestigiosa. Oltre ad essere entusiasmante dal punto di vista dello spettatore.

Per lo stesso Jacobs questa sarebbe potuta essere una ghiotta occasione di proseguire la sua striscia positiva. Purtroppo però dovrà astenersi. Un brutto infortunio gli farà saltare la competizione, col rischio che gli impegni da cancellare sul calendario siano addirittura altri ancora. Ad aver reso nota la notizia è stato Stefano Mei in persona, attuale presidente della Federazione Italiana Di Atletica Leggera. La notizia è stata comunicata con tanto rammarico, essendo l’atleta nostrano uno dei simboli dell’Italia atletica.

Avrebbe potuto dare maggiore lustro all’evento, ma purtroppo il fisico non glielo permetterà. Non questa volta. Il suo piano, tuttavia, è quello di recuperare al meglio in virtù del prossimo e importante evento. Gli infortuni ultimamente sembrano non volergli concedere alcuna tregua, ma il pubblico rimane sempre fedele al suo fianco.

Jacobs salterà il Golden Gala

Marcell Jacobs salterà ufficialmente il Golden Gala. Lo stesso presidente Mei ha detto esplicitamente che è meglio aspettare almeno una settimana, piuttosto che aggravare la sua presenza anche per altri eventi. Il referto medico evidenzia per l’atleta una fastidiosa sciatalgia, che lo ha obbligatoriamente fatto mettere sulla difensiva.

Il suo obiettivo principale è quello di presenziare in tempo per i Mondiali di Budapest, che si terranno tra poco meno di 3 mesi. Per il momento però l’atleta starà ai box, come si suol dire. Calcare la mano sarebbe deleterio, soprattutto se si parla di un professionista che ultimamente viene attanagliato spesso da lesioni e noie di natura fisica. La prudenza in questo caso ha la massima priorità, così come di conseguenza riuscire a recuperare per il futuro.