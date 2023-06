35 milioni più bonus, Simeone ‘beffa’ l’Inter

L’Inter potrebbe essere beffata dall’ex centrocampista e attuale allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone. Un duro colpo da digerire

Uno dei principali obiettivi di mercato dei nerazzurri potrebbe accasarsi in Spagna, proprio alla corte di Simeone. I soldi che i “Colchoneros” stanno per mettere sul piatto non temono la concorrenza delle italiane.

La stagione europea è terminata in tutti i principali campionati e attende solo l’appendice delle due finali, Conference e Champions League. Fra poco sarà solo tempo di mercato, per preparare al meglio la prossima stagione. L’Inter ha ancora tempo prima di aprire questo capitolo, avendo la fortuna e la bravura di dover disputare l’ultimo atto ad Istanbul.

La super sfida contro il Manchester City di Guardiola ha un sapore particolare per gli uomini di Inzaghi che puntano ad alzare al cielo la terza coppa stagionale. La doppietta Coppa Italia, Supercoppa Italiana è stata ottenuta per il secondo anno consecutivo e ora si cerca l’impresa. Il fantastico cammino europeo dei nerazzurri è fruttato la bellezza di circa 100 milioni, comunque vada. Ossigeno puro per il bilancio di Suning e per programmare il futuro.

Il problema di Beppe Marotta è ricostruire quasi integralmente il reparto arretrato che tra addii e limiti di anagrafe urge di essere rivoluzionato. Skriniar andrà al Psg a parametro zero, De Vrij è sul mercato e Acerbi, D’Ambrosio e Darmian sono ampiamente ultra trentenni.

L’Atletico Madrid mette nel mirino Scalvini: superata la concorrenza delle italiane

Uno dei profili di maggior talento, che sarebbe perfetto per affiancare Bastoni nell’Inter, è Giorgio Scalvini. Il classe 2003 è uno dei pupilli di Gasperini e sta trovando sempre più spazio anche nelle convocazioni di Roberto Mancini. Dopo il buon campionato disputato è ovvio che molti degli occhi delle big si siano posati su di lui.

La valutazione che ne fanno i Percassi è piuttosto alta e non scende sotto i 45 milioni. L’Inter vorrebbe ripetere l’operazione fatta proprio con Bastoni qualche anno fa, assicurandosi praticamente la coppia futura della nazionale italiana. Purtroppo per i nerazzurri, però, sul ragazzo sembra essere piombato con forza l’Atletico Madrid di Simeone che può spingersi fino ad un massimo di 40 milioni (bonus compresi).

I “Colchoneros” potranno contare sugli introiti derivanti dalla cessione imminente di José Maria Gimenez in Premier League, con Newcastle, Chelsea, United e City interessate al centrale uruguaiano. Scalvini può prendere proprio il suo posto, diventando un pilastro della seconda squadra di Madrid. Anche la Juve, che aveva fatto qualche sondaggio in passato, dovrà probabilmente mettersi l’anima in pace.