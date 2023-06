Lukaku, ultima con l’Inter: trova una squadra più forte

La stagione di Lukaku con l’Inter ha vissuto grandi alti e bassi. Ora il suo futuro potrebbe decisamente cambiare.

L’ambientamento di Romelu Lukaku nella sua seconda avventura con la maglia dell’Inter è durato molto più del previsto. I primi mesi sono stati molto complicati e in tanti hanno messo in dubbio le qualità del bomber belga.

L’ultimo mese ha visto un Romelu totalmente rinato con il calciatore che ha trascinato il club in questa autentica ribalta. Due mesi il club era in difficoltà, con la zona Champions a rischio e le coppe ancora da giocare, poi è cambiato tutto. Lukaku ha trascinato il club nerazzurro e in coppia con Lautaro è tornato a formare la tanto attesa Lula.

Gol, assist e soprattutto grandi prestazioni con Lukaku che è tornato ad essere il calciatore devastante che abbiamo ammirato durante l’era di Antonio Conte. Il club nerazzurro affronterà sabato sera il Manchester City di Guardiola, ma intanto il futuro di Romelu Lukaku resta un rebus.

Inter, la big piomba su Lukaku

Ora ci sono tante domande sul suo futuro, il calciatore è in prestito dal Chelsea, ma c’è curiosità su quale sarà la sua prossima stagione. Il neo tecnico dei Blues Mauricio Pochettino sarebbe disposto a dargli una chance ma Lukaku non ne vuole sapere di tornare a Londra e il Chelsea ha ben altre priorità. Saranno settimane molto calde in casa nerazzurra.

Secondo quanto riporta l’edizione tedesca di Sky Sport il Real Madrid starebbe pensando con insistenza a Romelu Lukaku come sostituto di Karim Benzema. L’attaccante francese ha salutato definitivamente i Blancos nell’ultimo weekend, andrà probabilmente in Arabia Saudita e in casa Real c’è un grande dilemma sul sostituto. Una soluzione parzialmente low cost è data dal trentenne ormai bomber nerazzurro che potrebbe arrivare in prestito dal Chelsea.

Il Real è intrigato da questa soluzione, consapevole che i Blues saranno un rivale molto caldo sul mercato, con la famiglia Boehly pronti per una grossa offerta per uno tra Harry Kane (pupillo di Pochettino) e l’attaccante del Napoli Victor Osimhen. Entrambi comunque valutati oltre 100 milioni di euro, una cifra molto alta per un Real che già dovrebbe investire 100 milioni per Bellingham. Lukaku potrebbe garantire qualità e quantità all’attacco del club spagnolo e un opzione intrigante in un anno che potrebbe essere di attesa. Ancelotti intanto chiede un bomber, il dopo Benzema è già iniziato e potrebbe osservare da vicino i colori nerazzurri.