Under 20, l’Italia sogna la finale mondiale

Dopo un percorso straordinario trascinata dalle prodezze di Casadei e Baldanzi, l’Italia under 20 di Carmine Nunziata non vuole smettere di sognare al Mondiale di categoria. La rappresentativa giovanile azzurra, dopodomani, contro la Corea del Sud si gioca l’accesso alla finale del Mondiale di categoria. Il calcio d’inizio sarà alle ore 23, nella suggestiva location dell’Estadio Ciudad de la Plata, intitolato ovviamente a Diego Armando Maradona. Un appuntamento con la storia per gli Azzurrini che non hanno mai raggiunto l’atto finale della manifestazione iridata.

IL PERCORSO DELL’ITALIA UNDER 20

Finora la squadra del CT Nunziata ha saputo solo vincere. Un percorso netto che ha visto protagonisti assoluti soprattutto l’ex centrocampista dell’Inter Cesare Casadei e il trequartista empolese Tommaso Baldanzi. Nel girone sono arrivati 9 punti su 9 a disposizione, compresa la vittoria 3-2 sul Brasile nella prima giornata. Un esordio folgorante, visto che l’andamento della gara ha mostrato una differenza di valori più netta di quanto non racconti il risultato: gli Azzurrini erano sullo 3-0 già al minuto 35.

Poi sono arrivate le vittorie contro Nigeria e Repubblica Dominicana, a chiudere il girone a punteggio pieno. Nelle gare ad eliminazione diretta: prima la vendetta della semifinale 2017 contro l’Inghilterra 2-1, poi il netto successo sulla Colombia 3-1. La Corea del Sud dal canto suo arriva alla sfida forte del successo sulla Nigeria, sempre molto temibile a livello giovanile e carnefice dell’Argentina padrona di casa e favorita agli ottavi.

PER LA STORIA

Gli Azzurrini giocano anche per riscrivere la storia delle Nazionali giovanili. Infatti, in 23 edizioni l’Italia è solamente all’ottava partecipazione. Prima del 2017, anno della prima di tre semifinali consecutive (compresa quella che si giocherà giovedì notte), gli Azzurri avevano collezionato solo due quarti di finale come miglior risultato.

Ora per l’Italia under 20 c’è la grande occasione di arrivare alla finale mondiale, dovendo sfidare la modesta Corea. Le ultime due under 20 si fermarono contro Inghilterra e Ucraina nelle semifinali, collezionando un terzo e un quarto posto. Nell’altra semifinale, invece, si sfideranno Uruguay e, a sorpresa, Israele che ha eliminato il Brasile.