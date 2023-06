Weekend difficile ma Alonso non ci sta: frecciatina alla Ferrari

La Red Bull sta disputando un campionato a parte mentre alle sue spalle infuria la battaglia per il secondo posto tra la Mercedes e l’Aston Martin

Continuano a disputare un campionato a parte. Anche sul circuito del Montmelò a Barcellona, nell’atteso Gran premio di Spagna, la Red Bull e Max Verstappen hanno confermato di non avere rivali. Quello dell’olandese campione del mondo in carica è stato l’ennesimo monologo, un’altra disarmante prova di forza di fronte a rivali sempre più sconsolati e rassegnati.

In realtà alle spalle dell’imbattibile Red Bull qualcosa di nuovo si intravede. Per esempio la crescita esponenziale della Mercedes che ha piazzato un ottimo secondo posto con Lewis Hamilton e un altrettanto valido terzo posto con George Russell, capace di rimontare dalla 12/a posizione al gradino più basso del podio.

Al corposo passo avanti delle Frecce d’Argento fa da contraltare quello compiuto all’indietro dall’Aston Martin. Le due vetture verdi non sono andate oltre il 6/o posto con Stroll e il 7/o con Fernando Alonso, che rispetto alle gare precedenti ha dovuto fare i conti con alcuni imprevisti. Problemi che ad oggi costano la perdita momentanea del secondo posto nel mondiale costruttori. Il fuoriclasse di Oviedo però non dispera.

Era infatti prevedibile che tra Monaco e Spagna la Mercedes potesse recuperare punti preziosi, in virtù di alcune modifiche che hanno reso le vetture di Hamilton e Russell più competitive e performanti. Ma già a partire dalla prossima gara in Canada l’Aston Martin potrebbe di nuovo sopravanzare il team di Brackley.

Alonso arriva settimo ma stuzzica la Ferrari: i tifosi non ci stanno

Nelle canoniche interviste del dopo gara, Alonso non ha mostrato segni di inquietudine. Anzi, ha approfittato dei microfoni per lanciare una frecciata nei confronti della Ferrari: “Ci sarà sicuramente una spiegazione sulla nostra prestazione – le parole del due volte campione del mondo ai microfoni di Sky Sport F1 – ma appena finita la gara non ce l’abbiamo ancora. Anche in un weekend difficile abbiamo comunque fatto più punti della Ferrari e ne abbiamo persi rispetto alla Mercedes, ma speriamo di recuperarli in Canada”.

Ormai la lotta per il secondo posto alle spalle della Red Bull sembra ristretta, purtroppo per i tifosi della Rossa, a un duello tra Mercedes ed Aston Martin. Le parole di Alonso nascondono una verità oggettiva: ad oggi Maranello non ha neanche la forza per avvicinarsi al gradino più basso del podio.