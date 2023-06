“Il più grande autogol”: Milan-Maldini, dichiarazioni durissime

L’addio di Paolo Maldini al Milan ha lasciato tutti di stucco ed arrivano le prime reazioni critiche alla decisione di Cardinale.

La notizia dell’addio di Paolo Maldini al Milan ha colpito tutto il mondo del calcio con i tifosi rossoneri che sono preoccupati ora per quello che sarà il futuro del club.

In queste ore stanno iniziando a giungere le prime reazioni all’addio dell’ex capitano rossonero al club meneghino. La scelta di Gerry Cardinale di rivedere completamente la dirigenza dei rossoneri ha dato vita ad aspre critiche nei confronti del proprietario del Milan. L’allontanamento di una bandiera come Paolo Maldini dal Milan non può lasciare indifferenti e sono molte le parole dure nei confronti dello statunitense.

Milan, dure critiche a Cardinale per l’allontanamento di Maldini

Intervistato da TVPLAY_CMIT, Sebastian Frey ha fatto il punto sul momento del Milan e la decisione di allontanare Maldini. L’ex portiere di Fiorentina ed Inter ha avuto parole di critica per l’attuale proprietario rossonero.

“Mettere in discussione Maldini è un vero e proprio autogol per il club. Lui è storia e dna del club e con il Milan che è tornato a vincere – ha proseguito Frey a TVPLAY_CMIT – non va toccato. Se vuoi continuare a vincere non puoi mandare via Maldini”. Una forte critica che, stando a quanto si legge sui social, è ampiamente condivisa dalla gran parte dei tifosi rossoneri, rimasti delusi per l’addio dell’ex numero 3.

Un cambio dirigenziale che porterà il Milan a rivedere anche quelli che erano i piani di mercato in vista della prossima stagione. Se per Kamada non dovrebbero esserci problemi con il giapponese pronto a firmare il contratto con il club meneghino, potrebbero fermarsi le trattative per Loftus-Cheek ed Arnautovic, giocatori che erano stati contattati da Massara e Maldini. Chi invece dovrebbe restare al suo posto è Stefano Pioli con il tecnico che guiderà la squadra.

Si attende ormai solamente l’ufficialità dell’addio di Paolo Maldini al Milan con Cardinale pronto a dare maggiori poteri alla coppia formata da Furlani e Moncada. Il talent scout dei rossoneri ha fatto molto bene in queste stagioni aiutando Maldini e Massara a scovare i giocatori giusti per il progetto rossonero. Ora il dirigente francese è pronto a prendere le redini della società dal punto di vista sportivo dando vita ad un nuovo progetto che i tifosi si augurano sia vincente.