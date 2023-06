Kayla Simmons da bollino rosso: il costume non la contiene

Kayla Simmons sempre più a suo agio nei panni della influencer: l’ultima foto è da bollino rosso, il costume non la contiene

Ciò che può ostacolarti in un’attività, può essere il punto di forza in un’altra. Lo ha capito anche la giunonica Kayla Simmons, sempre più star di Instagram con i suoi scatti mozzafiato. Le sue curve mandano in estasi il milione (e poco più) di follower che la seguono sul social, ammaliati dal suo corpo statuario.

Lei non si lascia certo desiderare e allieta i fan con immagini che lasciano poco o nulla all’immaginazione. E dire che proprio le sue curve hanno avuto un impatto negativo nella sua professione di pallavolista. Dopo un inizio non certo da top player nella squadra della Marshall University di Miami ha dovuto arrendersi all’evidenza.

Il suo prorompente lato A si è rivelato un ostacolo sulla strada che poteva portare la Simmons a diventare una star della pallavolo, ma la giovane americana non si è persa d’animo e ha deciso di sfruttare proprio la fisicità per far comunque parlare di sé. Missione compiuta visto che della 27enne, ormai ex pallavolista, tutti o quasi conoscono il nome e (soprattutto) le curve.

Del resto è difficile che lo sguardo non cada proprio lì, soprattutto considerato che Kayla non fa nulla per nascondere le sue forme. Che traspaiono in tutta la loro bellezza anche nell’ultimo post pubblicato su Instagram, capace di surriscaldare anche il meno attento tra i suoi fan.

Kayla Simmons incendia Instagram: il bikini non la contiene

Arriva l’estate ed allora è tempo di tirare fuori i costumi dall’armadio e godersi mare e sole. Lo fa anche Kayla Simmons che incanta con foto da bollino rosso. Gli ultimi scatti pubblicati rapiscono lo sguardo dei suoi follower che mostrano di gradire l’immagine con oltre trentamila like.

La bella statunitense si immortala con in mano un pallone da pallavolo, ma non è certo questo il dettaglio che colpisce. La Simmons, infatti, indossa un bikini che fa fatica a contenere le sue prorompenti curve. L’occhio non può che cadere lì ed è subito pioggia di commenti.

Tanti i complimenti ricevuti dalla giunonica ex pallavolista con le emoticon delle fiamme che sono le più utilizzate, insieme ai cuoricini. E se questo è solo l’inizio dell’estate, si preannuncia una stagione davvero bollente per Kayla Simmons, pronta a far perdere la testa ai suoi follower con scatti che colpiscono nel segno.