Bari, al San Nicola il matchpoint, Cagliari stanco?

Una serata fondamentale per il Bari quella di ieri sera alla Unipol Domus di Cagliari. I pugliese hanno ottenuto in extremis un meritato 1-1 come ammesso anche da Claudio Ranieri nel post gara. Dal canto suo il Cagliari, pur avendo giocando una gara insufficiente, aveva sfiorato l’idea, il sogno di arrivare al San Nicola avanti di un gol costringendo il Bari a vincere. Per i sardi, il pareggio cambia di fatto le dinamiche della gara di ritorno: la difficoltà sarà vincere di fronte ai caldissimi 50 mila del San Nicola.

CAGLIARI, RADUNOVIC FERMA IL BARI

La sincerità con cui Claudio Ranieri ha ammesso il merito del Bari è quella di un uomo di calcio che sa come affrontare certe serate. Il Cagliari è arrivato forse scarico alla gara d’andata e con un Lapadula acciaccato, seppure ancora una volta decisivo. Il migliore in campo dei sardi, però, è stato Boris Radunovic. E quando il migliore è il tuo portiere qualcosa non funziona. I rossoblù sono parsi stanchi in difficoltà nel reagire alle folate del Bari e nel far ripartire l’azione con lucidità. La formazione isolana ha faticato su ogni singolo calcio piazzato del Bari e la difesa ha sofferto i movimenti di Morachioli, Cheddira ed Esposito. Dietro mancava Dossena, vero e proprio padrone della difesa cagliaritana, e il suo rientro a Bari dopo la squalifica sarà fondamentale per provare a vincere. I sardi si aggrappano al precedente del 2016, quando la vittoria a Bari garantì la promozione diretta.

L’OCCASIONE DI MIGNANI & CO.

Dall’altra parte il Bari è arrivato molto carico alla sfida. La squadra di Michele Mignani, dopo l’avvio schock, ha saputo reagire con forza da squadra consapevole della propria forza. Tanti i pericoli creati, ma soprattutto la sensazione di essere arrivati in una maggior condizione fisica e tecnica rispetto ai rivali. Il tecnico ha avuto il merito di inserire gli uomini giusti al momento giusto, sfruttando i pochi minuti nelle gambe di Folorunsho e l’esperienza di Antenucci. Alla fine ci ha pensato Antenucci, freddissimo a trasformare dal dischetto pochi secondi dopo il suo ingresso in campo. Al ritorno il Bari non potrà comunque speculare sul risultato in pareggio, perché il rischio è di consegnarsi al Cagliari. I sardi, non saranno nella loro migliore condizione, ma sono temibilissimi e hanno grande qualità offensiva.

Ma ora il Bari parte avanti e può lecitamente sognare.