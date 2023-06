Valentino Rossi, che mazzata: la rivelazione lascia i tifosi senza parole

Arrivano delle dichiarazioni “a sorpresa” che riguardano Valentino Rossi e non solo: è un ex pilota MotoGP a parlare.

Nessuno ha dubbi su ciò che Valentino Rossi ha fatto per le corse motociclistiche, aiutando la crescita esponenziale del Motomondiale. Prima si trattava di uno sport un po’ più di “nicchia”, per quanto avesse comunque un buon seguito. Con lui la popolarità è salita alle stelle.

Le sue prestazioni in gara, le ripetute vittorie e una personalità straripante hanno attirato molti tifosi. Quando nel 2021 è arrivato il momento del ritiro, c’era anche chi temeva un grosso calo di seguito per la MotoGP. In Italia in effettivamente al Mugello le presenze sono diminuite nel 2022, però per quest’anno si conta di avere numeri migliori.

Il Dottore è stato un’icona, però lo show va avanti e non mancano i piloti di talento da osservare. Nessuno ha il suo carisma e può in qualche modo sostituirlo, ma il campionato ha comunque dei protagonisti che meritano di essere seguiti con attenzione e sostegno.

Valentino Rossi? No, Marco Melandri preferisce un altro pilota

Nella sua carriera Rossi ha avuto tanti avversari con i quali ha ingaggiato delle belle battaglie. Uno di questi è Marco Melandri, che per anni è stato un suo amico e che a un certo punto è diventato un rivale in MotoGP. Soprattutto nel 2005 e nel 2006 si sono ritrovati più volte a battagliare in gara.

Melandri ha sempre riconosciuto il valore di Valentino pur evidenziando che era uno che attaccava psicologicamente gli avversari e che i media erano troppo a suo favore. Osservazioni che anche Casey Stoner ha fatto in più occasioni.

Intervistato da Planetwin365, Melandri ha spiegato che c’è un pilota che più di Rossi lo ha impressionato nella storia della MotoGP: “Marc Marquez. Mi sono reso conto che ha spostato il limite e il modo di guidare, usava il corpo come nessuno prima di lui“.

Marc Marquez non è esattamente uno degli avversari che Valentino ha più apprezzato nella sua carriera. Tutti ricordano cosa successe nel 2015, la rivalità esplose andando anche oltre lo sport. Ad ogni modo, Melandri ha esaltato anche il pesarese nella sua intervista: “Non tanto per la velocità pura, ma per il modo con cui otteneva sempre i risultati in qualunque condizione“.

Effettivamente, il nove volte campione del mondo era forte in tutte le condizioni quando correva in MotoGP. Sapeva adattarsi, cosa da campioni veri.