Hamilton e Shakira, il flirt prosegue: si stanno divertendo

Le voci ormai sono diventate una certezza: quello tra Lewis Hamilton e Shakira è diventato un flirt in piena regola che potrebbe diventare qualcosa di più

All’inizio si trattava solo di voci, più o meno incontrollate e tutte da verificare. Con il passare dei giorni e soprattutto con il fiorire di nuovi indizi quella che sembrava una boutade di presunti esperti di gossip e insiders a vario titolo sta assumendo i contorni di una storia vera e assolutamente concreta.

Tra il fuoriclasse di Formula 1 Lewis Hamilton e la regina del pop internazionale, la cantante colombiana Shakira, è in corso un flirt in piena regola, forse anche qualcosa di più che in futuro può prendere le sembianze di una relazione a tutto tondo.

I primi segni tangibili di una possibile love story tra i due si sono avuti a Miami in occasione del Gran Premio di Formula 1. Subito dopo la gara il sette volte campione del mondo e la cantante sudamericana sono stati immortalati insieme in uno dei locali più esclusivi della città. Non erano da soli, ma chi era presente assicura di avere visto i due compiere gesti abbastanza espliciti.

La presenza inedita di Shakira in un circuito di Formula 1 ha fatto discutere così come il bis concesso dall’artista colombiana che tutti hanno visto sorridente e radiosa aggirarsi all’interno del box Mercedes prima del Gran Premio di Spagna. Un’immagine che a molti è sembrata una prova schiacciante della liaison in corso.

Love story tra Hamilton e Shakira? Gli indizi non lasciano dubbi, fan impazziti

E come se non bastasse, arrivano adesso ulteriori conferme diffuse da una fonte anonima, forse un amico di Hamilton che parla di una relazione “divertente e civettuola“. Lewis e Shakira starebbero attraversando la fase della conoscenza reciproca, il periodo che in genere fa da preludio alla nascita di una vera storia d’amore.

E’ presto, troppo presto per stabilire con certezza se questa storia andrà avanti o meno. Ma si può dire senza tema di smentita che le premesse ci siano tutte: sia il pilota britannico che la pop star sono single ed entrambi hanno alle spalle storie importanti che si sono lasciati alle spalle non senza qualche travaglio interiore. Sono dunque pronti, Hamilton e Shakira, a vivere una nuova liaison amorosa. Le premesse ci sono, molto probabilmente anche la volontà e il desiderio dei diretti interessati.