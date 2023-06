L’ex Juve esce allo scoperto: la verità sulla panchina

La verità sulla panchina svelata dall’ex Juve, che ha spiazzato tutti i telespettatori e i presenti in studio sul suo futuro

Sono diverse le panchine dei top club europei che non hanno trovato una soluzione definitiva. La Juventus pare che prosegua con Massimiliano Allegri, che ha ancora due anni di contratto a circa nove milioni di euro a stagione. L’obiettivo del tecnico è quello di tornare a vincere in bianconero dopo due anni di magra assoluta.

Il mercato sarà condotto proprio per raggiungere questo risultato, al netto dei problemi economici che sta vivendo la Juve. Ed è proprio un ex bianconero che ha sciolto le riserve sul suo futuro, visto che a breve potrebbe tornare in panchina.

Si tratta di Thierry Henry, che attualmente è opinionista televisivo della CBS Sports del programma di grande successo in cui sono presenti anche Carragher e Micah Richards. Tuttavia, il francese potrebbe tornare ad allenare dopo le esperienze sulla panchina del Monaco, del Montreal Impact e come assistente tecnico del Belgio.

Henry ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il suo futuro e gli eventuali contatti con il Paris Saint-Germain. Perché tante voci di mercato lo vedrebbero come vice di Julian Nagelsmann come sostituto di Christophe Galtier.

PSG, Henry svela il futuro con Nagelsmann

Thierry Henry, ex attaccante, ha parlato ai microfoni di CBS Sports: “Ci sono diverse persone che parlano al mio posto. Un giornalista, durante un’intervista, mi ha chiesto se avessi continuato a essere opinionista qui. Io ho risposto che dovevo rivedere dei contratti e ha utilizzato questa risposta per parlare del PSG”. Poi prosegue: “Per ora sono qui, io ho spiegato che l’interesse non è vero”.

Inoltre, L’Equipe ha spiegato che la dirigenza del PSG non è convinta del tandem Henry-Nagelsmann per guidare la squadra. Pare sia stato l’allenatore tedesco a indicare l’ex asso francese come suo possibile vice. La tendenza del Paris è quella sì di ingaggiare Nagelsmann, ma con un altro vice. Anche se il nome di Henry non è depennato del tutto, visto che c’è ancora tempo.

Sta di fatto che il PSG non si è ancora separato ufficialmente da Christophe Galtier. Il suo primo anno non è stato positivo. Ha avuto tanti problemi con i big dello spogliatoio, che non riescono a essere un gruppo unito per raggiungere la vittoria in Europa. In Ligue 1, invece, il campionato vinto ormai non fa più notizie. Tanto che sono pochi i tifosi parigini che lo festeggiano.