Svelata la nuova Champions: ecco tutti i pericoli per le italiane

Appena il tempo di festeggiare il Manchester City e la Champions League è pronta per voltare pagine: le italiane aspettano

Il gol di Rodri, la traversa di Dimarco, la clamorosa occasione di Lukaku e il trionfo del Manchester City con Gundogan che da capitano ha alzato il trofeo. La Champions League 2022/2023 ormai è storia e non è finita bene per le italiane.

Il tempo di celebrare il gruppo guidato da Pep Guardiola e di archiviare tutto, poi sarà già tempo di pensare alla prossima edizione. Un appuntamento molto atteso, anche perché sarà anche l’ultima con l’attuale formula prima di passare al nuovo format deciso dalla Uefa per combattere la Superlega.

Ormai sappiamo quasi tutto perché le 78 squadre iscritte sono note e martedì 13 giugno è già in programma il sorteggio della fase preliminare che scatterà il 27 giugno. Come al solito 26 formazioni sono già note, mentre le ultime sei usciranno dagli spareggi: 22 e 23 agosto le partite d’andata, 29 e 30 agosto quelle di ritorno. E tutte sognano di essere a Wembley, sede della finale 2024, il 1° giugno del prossimo anno.

Svelata la nuova Champions: i gironi delle italiane, tutti i sorteggi

Il 31 agosto sempre a Nyon è in programma il sorteggio della fase a gironi, nella quale entreranno le squadre italiane e molte fasce sono già composte. La prima come consuetudine ospita i club vincitori dei principali campionati europei ma non solo.

Quindi troviamo Manchester City, Bayern Monaco, Psg, Benfica, Feyenoord e Napoli. In più il Siviglia come vincitrice dell’Europa League e il Barcellona, sempre che la Uefa non lo escluda per il caso-arbitri in Spagna.

In seconda fascia invece l’Inter che rispetto all’ultima edizione ha fatto un passo in avanti. Chiaramente non potrà essere nello steso girone del Napoli, ma tutte le altre della prima fascia sono avversarie possibili nella prima fase della Champions. Eviterà però mine pericolose come Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia e Porto.

In terza fascia invece come al solito squadre di medio valore ma anche mine vaganti. Intanto Milan e Lazio, che dovranno essere sorteggiati in gironi diversi rispetto alle altre italiane. Poi anche Salisburgo, Shakhtar Donetsk e Stella Rossa Belgrado.

In teoria potrebbero esserci Newcastle, Real Sociedad, Celtic che però sono sospese tra terza e quarta fascia, in base a quelle che usciranno dai playoff. Già sicure invece della quaerta fascia per ora sono Lens e Union Berlino.

Già definito invece il calendario, almeno per le date. La prima giornata dei gironi è in programma il 19-20 settembre, la seconda il 3-4 ottobre e la terza il 24-25 ottobre. A seguire, la quarta giornata il 7-8 novembre, la quinta il 28-29 novembre e la sesta, quella dei verdetti definitivi il 12-13 dicembre 2023.

L’andata degli ottavi tra il 13-14 e il 20-21 febbraio 2024, con il ritorno il 5-6 e 12-13 marzo. I quarti si giocheranno il 9-10 aprile con l’andata, il 15 e 16 aprile con il ritorno e le semifinale il 30 aprile e 1 maggio 2024, il 7 e 8 maggio.