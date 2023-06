Verstappen alla Ferrari, l’annuncio fa sognare i tifosi

Max Verstappen si appresta a conquistare il suo terzo titolo mondiale consecutivo. Il pilota olandese nel frattempo riflette sul suo futuro

Il terzo alloro iridato consecutivo è solo una questione di tempo. Ma dopo appena sette gare questo mondiale di Formula 1 2023 è già diventato un monologo, una cavalcata trionfale di Max Verstappen. Il 25enne pilota olandese, bi campione in carica, forse già entro la fine dell’estate potrà festeggiare la conquista del terzo titolo iridato.

La Red Bull ha dimostrato finora di non avere rivali vincendo tutti i gran premi fin qui disputati ed è netta la sensazione da parte ti addetti ai lavori e appassionati che da qui alla fine del campionato la musica sia destinata a non cambiare.

Del resto questa nuova egemonia targata Red Bull non è frutto di improvvisazione, ma di un lavoro certosino iniziato parecchi anni fa, durante il grande ciclo vincente del binomio Mercedes-Hamilton. Dopo i quattro titoli consecutivi conquistati da Sebastian Vettel dal 2009 al 2013 la scuderia di Milton Keynes è entrata in una crisi profonda dalla quale è uscita una volta per tutte solo nel 2021, la stagione in cui Verstappen ha centrato il suo primo successo iridato.

E ora il team austriaco sembra destinato a dettare legge nel Circus delle quattro ruote per parecchi anni. A meno che le scuderie rivali, Mercedes e Ferrari in testa, non riescano a trovare soluzioni e formule in grado di ricostruire una competitività che ad oggi sembra perduta.

Verstappen riflette sul futuro: le sue parole fanno impazzire i tifosi della Ferrari

In quel caso lo stesso campione olandese potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di lasciare Milton Keynes per trasferirsi altrove. A lume di naso è difficile ipotizzare un suo passaggio alla guida delle Frecce d’Argento: nel team di Brackley c’è un monarca assoluto che si chiama Lewis Hamilton il cui regno potrebbe durare ancora a lungo. Più facile immaginare Verstappen vestito tutto di rosso.

E l’ipotesi di trascorrere qualche anno da protagonista a Maranello, stando alle parole dello stesso campione, non è affatto da scartare. Ad una precisa condizione però…”Spesso mi domandano se esiste un team dei miei sogni. La risposta è facile, la Ferrari. Il Cavallino Rampante ha una storia pazzesca e un giorno potrei andarci. A patto però – conclude Verstappen che lancia un vero e proprio avviso ai naviganti – che abbiano la macchina più veloce e competitiva di tutte”.