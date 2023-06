Mou attende N’Dicka: manca solo l’ufficialità per il difensore

Prosegue a ritmi serratissimi la finestra di mercato estiva. In casa Roma ci si mobilita ormai da giorni e dopo l’ufficialità dell’arrivo di Houssem Aouar, i giallorossi hanno un altro colpo in canna. Verosimilmente, infatti, manca solo la firma per l’arrivo a parametro zero di Evan N’Dicka. Per il parigino, già arrivato a Roma, è pronto un contratto fino al 2028.

Un mancino duttile, ecco chi è Evan N’Dicka

Un primo passo per accontentare lo Special One. Mourinho potrà finalmente contare sul centrale mancino che attendeva da tempo. N’Dicka, classe ’99 nato da padre camerunese e madre ivoriana, possiede tre passaporti ma ha deciso di legarsi alla nazionale della Costa d’Avorio, con cui a breve farà il suo esordio.

Conclusa l’esperienza quinquennale in Bundesliga con la maglia dell’Eintracht Francoforte che lo ha portato a ottenere una Coppa di Germania e l’Europa League nel 2022, il difensore sceglie Roma come prossima tappa per la sua promettente carriera.

Ma la trafila giovanile la compie in Francia, con la maglia dell’Auxerre che ha vestito dalle giovanili fino alla prima squadra, venendo successivamente notato dal club tedesco e ceduto per una somma pari a circa 6 milioni di euro.

Un profilo interessante sotto diversi aspetti. N’Dicka si è fatto conoscere per il suo gioco prettamente fisico capace di arginare il pressing avversario. Un giocatore duttile che ha espresso un buon calcio sia impiegato a tre, che a quattro come terzino sinistro. Un talento anche nei duelli aerei e affidabile nella costruzione dal basso. Insomma, una pedina essenziale da avere in campo che seppur non spicca in chiave velocità offre alla squadra qualità assolutamente determinanti.

La trattativa di Pinto

Mourinho è pronto a ridisegnare il reparto arretrato, i giallorossi infatti sono pronti a salutare Roger Ibanez e far spazio al giovane ventitreenne. Nonostante avesse gli occhi puntati su di lui da praticamente un anno, la Roma con Thiago Pinto in pole ha faticato non poco per portare riscontri positivi a questa trattativa.

Il difensore francese, infatti, ha destato l’interesse anche di Milan e Barcellona. La firma a Trigoria è attesa nelle prossime ore.