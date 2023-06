La Kings League sbarca in Italia: cos’è il torneo rivoluzionario di Piqué

By

Grande curiosità per l’arrivo della Kings League in Italia, il torneo di calcio organizzato da Piqué che sta conquistando sempre più fan.

Il progetto lanciato da Piqué, ex calciatore del Barcellona, ed i suoi soci, potrebbe avere a breve un futuro anche nel nostro Paese con il coinvolgimento di Pirlo che potrebbe aver lanciato un segnale.

Andrea Pirlo infatti è stato ingaggiato nella quinta giornata di questa stagione con l’ex centrocampista di Milan e Juventus che ha dato spettacolo quando è stato impiegato in campo. La volontà di Piqué e degli organizzatori della Kings League è quella di trovare ancora più seguaci aumentando il numero di ex giocatori famosi da poter utilizzare. Già coinvolti Ronaldinho, Aguero ed il Chicharito Hernandez, a breve anche Higuain verrà chiamato.

La Kings League potrebbe sbarcare in Italia, novità in arrivo

Sta riscuotendo grande successo la Kings League, campionato di calcio a 12 squadre che si gioca 7 contro 7. Un’idea molto apprezzata considerato il fatto che il finale della scorsa stagione ha registrato il tutto esaurito al Camp Nou.

Gerard Piqué sta ora incassando i complimenti da tutto il mondo per aver ideato, insieme allo streamer Ibai Llanos, un campionato che sta appassionando tutti, grazie anche alle regole rivoluzionarie rispetto al calcio. Il calcio d’inizio ad esempio non viene assegnato tramite un lancio della monetina ma si procede come nella pallanuoto con la corsa verso la palla al centro del campo. I tempi sono due da 20 minuti ognuno e c’è la possibilità di procedere con il VAR grazie alla chiamata.

Esistono poi delle carte jolly che permettono di far valere un gol doppio per un determinato tempo e anche la possibilità di avere un calcio di rigore a favore. Un calcio rivoluzionario che ha attirato una gran fetta di pubblico attraverso il web e che potrebbe a breve sbarcare nel nostro Paese. La chiamata di Andrea Pirlo appare infatti propedeutica all’ingresso della Kings League in Italia con un pubblico sempre più numeroso che è interessato al campionato ideato dall’ex Barcellona.

Insieme alla Kings League è nata anche la Queens League, dedicata alle donne. La curiosità è sempre più crescente ed in molti ora si chiedono quali altre figure di spicco incontreremo con l’andare avanti della competizione. Il successo che sta raccogliendo potrebbe portare a nomi davvero altisonanti con i campionati con le federazioni calcistiche di ogni Paese che iniziano a guardare la crescita della Kings League.