Michela Persico lascia senza fiato: fisico da urlo per Lady Rugani

Michela Persico già lanciatissima in una estate da sogno, le visioni che offre ai fan mandano in visibilio: fisico perfetto

Per qualcuno, le vacanze estive sono già in corso da un po’, per il massimo del relax. E’ il caso ad esempio di Michela Persico, la compagna del difensore della Juventus, Daniele Rugani, che in questi giorni sta davvero spopolando, e non potrebbe essere altrimenti, sui social, mettendosi in mostra in tutto il suo splendore.

La giornalista lombarda, 32 anni, è una delle wag più seducenti in assoluto nel campionato di Serie A e non smentisce mai la sua fama. Attivissima su Instagram, ha ormai raggiunto una celebrità notevole e viaggia spedita ben oltre il milione e 800 mila followers su Instagram. In questi anni, più volte ci ha già spiazzato con il suo fascino incontenibile ed esplosivo e naturalmente continua a farlo. Ed è questo il periodo dell’anno in cui, storicamente, si esibisce al suo meglio.

Michela può approfittare delle vacanze estive del suo compagno per rilassarsi tra sole e mare. Iniziando, come sempre, dalla meta abituale della coppia insieme al figlio, il piccolo Tommaso: il litorale viareggino in quel di Forte dei Marmi. Lì, trascorreranno ancora alcuni giorni, poi, verosimilmente, si sposteranno altrove, in viaggio verso qualche località sconosciuta all’estero. Quello che è certo, è che Michela, in costume, fa sempre la sua figura, eccome.

Michela Persico, il video selfie incendia la rete: scollatissima in bikini, una favola

La giornalista non passa mai inosservata e può sfoderare una figura slanciata e statuaria che da sempre accende la passione e la fantasia dei fan. Curve che lasciano il segno e che sono diventate iconiche, e l’ennesimo contenuto condiviso su Instagram lo prova.

Mentre si prepara per andare al mare, eccola impegnata in un video selfie che, nelle stories di Instagram, viene guardato in loop a ripetizione dai suoi tantissimi ammiratori. Il bikini è clamoroso, la consueta vertiginosa scollatura fa sognare ad occhi aperti. I post di Michela in questi giorni sono stati presi d’assalto dai fan come di consueto, c’è da scommettere che reactions e messaggi in direct siano stati altrettanto numerosi per lei. Che si appresta a vivere una estate da protagonista sulle spiagge, e non solo: tra qualche mese, al Festival di Venezia, la vedremo alle prese con la sua ‘prima’ cinematografica.