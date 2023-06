Hamilton lascia Shakira ai box: ritorno di fiamma

Lewis Hamilton e Shakira sono da settimane al centro delle vicende di gossip per una loro presunta relazione. Ma c’è un particolare che spiazza tutti

Quando due stelle dello showbiz internazionale si incontrano e quasi certamente danno vita a una relazione è inevitabile che le luci dei riflettori si concentrino quasi esclusivamente su di loro. In questo caso i personaggi in questione sono così popolari che tutte le riviste di cronaca rosa del mondo hanno dedicato intere prime pagine a questa presunta love story.

Parliamo di Lewis Hamilton e Shakira, il fuoriclasse della Formula 1 e la pop star più ammirata nel mondo. Lui britannico dalla classe inarrivabile, lei colombiana passionale e dinamica. Un incontro casuale a quanto sembra dal quale sarebbe nata una relazione sincera e viscerale.

La presenza di Shakira sui circuiti di Miami e di Barcellona in occasione dei rispettivi gran premi non è passata inosservata. Anzi, a quanto pare l’artista colombiana non ha avuto problemi nel farsi notare all’interno dei box della Mercedes durante lo svolgimento delle due suddette gare. Segnali, indizi ed elementi che confermano come tra il sette volte campione del mondo di Formula 1 e la pop star sudamericana ci sia più di una semplice amicizia.

Ma ora abbiamo la certezza che questa vicenda di chiaro e lineare abbia davvero poco. Infatti non più tardi di qualche giorno fa lo stesso pilota della Mercedes si sarebbe visto a pranzo in un noto locale di New York con una giovane e bellissima modella brasiliana, Juliana Nalù.

Hamilton è già stufo di Shakira? L’indizio non lascia dubbi, i fan restano senza parole

Sir Lewis e la splendida mannequin avrebbero avuto un breve flirt nel gennaio scorso e ora si vocifera di un loro clamoroso e inatteso ritorno di fiamma. In tutto questo la ‘povera’ Shakira corre il rischio di incassare un’altra enorme delusione sentimentale dopo la drammatica e definitiva rottura con il suo ex consorte, Gerard Piquè.

In realtà non vi sono prove concrete che Hamilton e la Nalù abbiano riannodato i fili della loro breve relazione risalente all’inverno scorso. Di certo fa pensare che il pilota inglese abbia voluto rivedere la sua vecchia fiamma proprio nel momento in cui Shakira ha fatto irruzione nella sua vita. Solo il tempo ci darà una risposta chiara e definitiva in tal senso.