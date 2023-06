Il vestito è aperto: Antonella Fiordelisi, la cena si fa piccante

Antonella Fiordelisi mette in mostra il solito fascino prorompente, serata speciale per la showgirl con dettagli da urlo

La partecipazione al Grande Fratello Vip, qualche mese fa, ha conferito notorietà assoluta e definitiva ad Antonella Fiordelisi. Se già prima ci riferivamo a lei come uno dei volti più affascinanti e seducenti in circolazione, ora l’attenzione nei suoi confronti è massima e la sua eleganza provocante non può mai passare inosservata.

25 anni, la splendida Antonella era già in precedenza piuttosto conosciuta sulla community. Ex promessa della scherma italiana, il suo nome era stato accostato, qualche anno fa, a un presunto flirt con Gonzalo Higuain e ad altri volti noti dello showbusiness. Inoltre, con i suoi scatti su Instagram aveva conquistato il cuore di tantissimi ammiratori. E adesso, è in assoluto una delle bellezze più eclatanti e irresistibili che si possano trovare sulla rete.

La partecipazione al GF Vip, di notevole successo, come detto l’ha messa ancor più sotto la luce dei riflettori. Soprattutto perché nella Casa di Cinecittà ha trovato l’amore, con Edoardo Donnarumma. La relazione procede, tra alti e bassi, ma sembra che una piccola recente crisi sia stata superata. Anche se la coppia si esporrà molto meno sui social, come spiegato dalla stessa Antonella: “Non mi chiedete più storie sui social insieme, vuole mantenere la sua privacy“.

Antonella Fiordelisi festeggia ma fa lei il regalo ai fan: il vestito non contiene proprio niente

Intanto, Antonella continua a raccogliere l’amore incondizionato dei fan sul web. C’è stato un momento speciale per lei, quello del suo onomastico, festeggiato naturalmente da par suo e con tanto entusiasmo.

“A me non frega nulla se al Nord non festeggiano l’onomastico, lo festeggerò a vita“, scrive nella didascalia del post. Davanti a lei una torta e addosso un abito davvero clamoroso, un vestito rosso fiammante con una scollatura infinita. Lato A che quasi straborda al di fuori, una visione ammaliante che accende in un attimo la fantasia e la passione di tutti i fan. Piovono complimenti, messaggi d’amore, like, come al solito. Antonella fa centro e colpisce dritto al cuore. E in vista dell’estate possiamo essere certi che sarà tra le protagoniste social. Per chi ricorda i suoi micidiali scatti in costume, l’attesa cresce in maniera palpabile e inevitabile. Un trionfo di sensualità che di certo alzerà le temperature come non mai.