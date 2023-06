MotoGP, verdetto impietoso: è fuori di nuovo

Una stagione piena di infortuni quella della MotoGP. In particolare, per uno dei protagonisti, il Mondiale in corso sta diventando davvero una sofferenza

Altro weekend di gara per la MotoGP. A una settimana dal Mugello, i piloti della classe regina saranno impegnati in Germania, su un altro storico circuito, quello del Sachsenring.

Al Mugello, Pecco Bagnaia ha confermato le proprie ambizioni di titoli, imponendosi sia nella Sprint del sabato che nella Gara tradizionale disputata domenica. Una doppia vittoria che ha consentito all’alfiere Ducati di portarsi a 21 punti di vantaggio su Marco Bezzecchi, secondo in classifica generale. Terzo è Jorge Martin, a -24 dal leader con la sua Ducati Pramac.

Il Sachsenring rappresenta una tappa immancabile nel calendario MotoGP, come di consueto collocata a ridosso della pausa estiva che, in questa stagione, occuperà l’intero mese di luglio. Dopo il GP tedesco ce ne sarà solo un altro primo dello stop, ad Assen in Olanda, altro tracciato storico in MotoGP.

Ultime due tappe di MotoGP, dunque, nelle quali la griglia di partenza sarà ancora priva di alcuni protagonisti, alle prese con i vari infortuni dovuti alle ricorrenti cadute che stanno condizionato il Mondiale.

MotoGP, un assente illustre in Germania: non sarà il solo

Al Sachsenring non ci sarà Joan Mir. L’ex campione del mondo MotoGP è caduto con la sua Honda nelle prove libere del Mugello, procurandosi una frattura al mignolo della mano destra. Troppo forte il dolore per il pilota iberico. Inevitabile, dunque, la decisione della Honda che, peraltro, ha deciso di non sostituirlo.

Marc Marquez, dunque, correrà senza compagno di squadra in Germania. Per Mir, un’altra batosta in una stagione non certo positiva, nella quale ha saltato due GP (Argentina e Mugello) ed è caduto in tre a Le Mans, Austin e Jerez. Miglior risultato – si fa per dire – l’undicesimo posto a Portimao.

Oltre a Mir, altri due spagnoli mancheranno l’appuntamento con il GP tedesco. Pol Espargarò non ha ottenuto il via libera dei medici. A tre mesi dalla tremenda caduta a Portimao nella quale si è procurato la frattura di mandibola, costole e vertebre, il pilota della Gas Tech3 sembrava pronto per il rientro. I medici però gli hanno consigliato ulteriore prudenza. A questo punto, possibile un suo ritorno in pista direttamente a inizio Agosto, a Silverstone.

Out anche Alex Rins operato per la frattura a tibia e perone, rimediata dopo una caduta al Mugello. Per il pilota della Honda LCR si spera in un rientro dopo la pausa estiva, in base all’evoluzione della lesione per la quale subirà un’altra operazione nei prossimi giorni.