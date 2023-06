Due al prezzo di uno: l’Inter sfrutta l’occasione di mercato

La stagione di calcio è terminata ufficialmente ed anche in casa Inter si pensa costantemente al calciomercato.

Il club di Simone Inzaghi ha chiuso la stagione con la sconfitta in finale di Champions League, ma anche con la consapevolezza della propria forza, dopo aver messo alle strette il Manchester City di Pep Guardiola.

L’Inter è ormai un club di prima fascia e l’obiettivo è restare al vertice e provare a portare la seconda stella in Italia. Non sarà semplice visto le rivali e soprattutto visto difficoltà economiche che costringono ogni anno la società a vendere alcuni dei pezzi pregiati della rosa, come potrebbe nuovamente capitare nei prossimi mesi.

Il club nerazzurro ha diversi elementi nel mirino delle big europee, soprattutto dopo un’annata del genere. Da Bastoni fino a Barella e lo stesso Lautaro Martinez piace a diverse big. Il principale candidato alla cessione è però il portiere camerunense Andrè Onana, arrivato un anno fa a parametro zero e calciatore che potrebbe garantire una mega plusvalenza.

L’Inter fa ovviamente le sue valutazioni consapevole come negli ultimi anni che c’è il bisogno di fare cassa. Il portiere africano ha molto mercato, soprattutto in Premier League, dove le big sarebbero pronte a mega offerte pur di strapparlo alla società nerazzurra.

Inter, due per uno dopo l’addio

Onana ha una valutazione di circa 60 milioni di euro, e forse neanche questa cifra basterebbe per portarlo a casa. Il principale candidato alla sua sostituzione è il portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario, ma intanto il club nerazzurro sonda altre strade, forse anche più economiche. Marotta guarda nello specifico in casa Valencia, un altro club con grosse difficoltà economiche. La società iberica ha rischiato la retrocessione nell’ultima stagione e necessita di introiti per il bilancio e per provare a fare mercato.

Secondo alcune indiscrezioni, in caso di addio di Onana (il Chelsea resta in prima fila) il club nerazzurro presenterebbe una duplice offerta per il portiere Mamardashvili e per il difensore centrale Diakhate. Un’offerta da 40 milioni di euro per entrambi con il primo valutato 25 milioni ed il secondo invece 15.

Diakhate garantirebbe almeno un rinforzo alla difesa che perderà sicuramente Skriniar e che potrebbe perdere anche altri elementi (vedi D’Ambrosio). Mamardashvili è un giovane portiere e ha impressionato nell’ultimo campionato tanto che sono diversi i club sulle tracce del calciatore. I problemi economici fanno il resto e l’Inter è pronta al duplice colpo in entrata.