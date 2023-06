Ultim’ora, bomba a orologeria nel mondo dello sport: si ritira giovanissimo

Questo ritiro nel mondo dello sport ha totalmente sconvolto i tifosi. Nessuno avrebbe mai potuto credere a dei titoli di coda del genere

Il mondo della boxe si ritrova improvvisamente a piangere il prematuro ritiro di uno degli atleti più promettenti in circolazione. La decisione in questione non è arrivata sicuramente a cuor leggero, essendo un passo che quasi nessuno è disposto a compiere. Se non al fronte di determinate condizioni o cause di forza maggiore. Ma in questo caso, non hanno “inciso” nessuna delle due cose. Le motivazioni che hanno portato a tutto questo sono ben altre.

Teofimo Lopez si è reso protagonista di un successo senza precedenti. All’età di soli 25 anni, infatti, ha battuto Josh Taylor interrompendo così la sua striscia positiva composta da innumerevoli vittorie. Successivamente ha stregato tutti con un’altra notizia altrettanto clamorosa. Alto 173 centimetri e con un peso di circa 63 kg e mezzo, il pugile statunitense ha sconvolto i fan per via della notizia del suo ritiro. La sua carriera sul ring ha avuto inizio alla tenera età di 6 anni, disputando numerosi incontri tra i dilettanti.

Il suo primo traguardo vero e proprio, quantomeno a livello simbolico, è stato l’onere e l’onore di rappresentare l’Honduras alle Olimpiadi di Rio De Janeiro. Questo poiché è il Paese d’origine di entrambi i suoi genitori. Suo padre, Lopez Sr, è stato anch’egli un pugile professionista in carriera. La notizia menzionata nel titolo non era minimamente nell’aria, ed è stata accolta dei fan giustamente con grande stupore. Nessuno avrebbe mai potuto addurre ad un epilogo del genere. Nemmeno con tutta la fantasia a disposizione.

Dopo aver sconfitto l’allora imbattuto Taylor, tutto il suo pubblico non vedeva l’ora di vederlo alle prese con degli avversari più prestanti. La sconfitta contro l’australiano Kambosos Jr lo aveva fatto vacillare, ma non ci aveva messo molto a ritornare sui suoi passi.

Teofimo lascia la boxe a 25 anni

L’abbandono del mondo della boxe per Teofimo Lopez è arrivato ad un’età insolita. Solo 25 anni, per un pugile con una carriera tutta da costruire. Con ottimi margini di crescita e con alte aspettative da parte di chiunque. Ha dichiarato in una recente intervista di volersi dedicare ad altri progetti inerenti al pugilato.

Ma per potersi dedicare al meglio, ha bisogno di togliere tempo a incontri e allenamenti. La giovane età potrebbe portare il suo pubblico a sperare che ci ripensi, ma attualmente sembra essere piuttosto convinto della sua scelta.