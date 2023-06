Tradimento Inter: ora può andare alla Juve!

Si prospetta un’operazione di calciomercato che potrebbe lasciare di sasso l’Inter con un calciatore pronto a tradire ed a passare alla Juve.

Il calciomercato è entrato nel vivo e l’estate potrebbe regalarci alcune trattative inaspettate con tradimenti in vista e calciatori pronti a cambiare maglia a sorpresa.

Sia l’Inter che la Juventus si apprestano a cambiare molto delle proprie rose. I nerazzurri hanno diversi giocatori in scadenza di contratto o prestiti che andranno a terminare come quello di Lukaku. In casa Juventus, oltre all’addio per il termine degli accordi con calciatori come Di Maria, è in atto una rivoluzione considerata anche la mancata partecipazione alla prossima Champions League. I bianconeri però lavorano ad un colpo che potrebbe lasciare di sasso i tifosi dell’Inter.

Calciomercato, Inter gelata: può andare alla Juventus

La Juventus avrebbe messo nel mirino Cesare Casadei in vista della prossima stagione. Giocatore di proprietà del Chelsea, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter e si è messo in mostra durante l’ultimo mondiale U20.

Il centrocampista è stato l’autentico trascinatore della nazionale italiana under 20 nel mondiale che si è appena concluso che ha visto gli azzurri arrivare ad un passo dalla vittoria, fermati solo dall’Uruguay nella finale. Il giocatore, classe 2003, è di proprietà del Chelsea e farà ritorno nel club londinese dopo il prestito al Reading. Acquistato per 20 milioni lo scorso anno, è un calciatore sul quale gli inglesi fanno molto affidamento in ottica futura.

La Juventus però vorrebbe subito riportarlo in Italia contando molto sulla sua crescita in ottica futura. Il Chelsea sembra essere molto interessato a Dusan Vlahovic ed il giovane ex Inter potrebbe essere inserito nella trattativa. Uno scambio con conguaglio a favore dei bianconeri che riporterebbero in Italia uno dei maggiori talenti del nostro calcio. Un affare non facile da chiudere a stretto giro di posta ma la Juventus punta dritto sul classe 2003 per mettere a posto il proprio centrocampo per diversi anni.

Nei prossimi giorni ci sarà probabilmente un incontro tra le parti con la Juventus che proverà a capire quali saranno le intenzioni del Chelsea nei confronti di Vlahovic. La cessione dell’attaccante serbo andrebbe a mettere a posto le casse del club bianconero che dovrà rinunciare alla prossima Champions League. Un addio che consentirebbe poi alla Juventus di trattenere il rosa Federico Chiesa, altro big ambito da diverse squadre europee in vista della prossima stagione.