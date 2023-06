Berrettini, calvario senza fine: ora è ufficiale

Matteo Berrettini alle prese con una crisi che somiglia sempre di più a una triste e malinconica fine anticipata della propria carriera

Un autentico disastro, una vera e propria Caporetto. Una carriera che dà la pessima sensazione a chi osserva di essere giunta al momento più malinconico, quello della sua conclusione. Quanto sta succedendo a Matteo Berrettini sembra davvero un eclissi totale e definitiva, una discesa nel baratro senza possibilità di ritorno.

Eppure stiamo parlando di un atleta, perchè ufficialmente lo sarebbe ancora, di appena ventisette anni che solo due stagioni fa è andato a un soffio dal centrare un successo storico, uscendo a testa altissima nella finale del torneo di Wimbledon contro un avversario quasi invincibile come Novak Djokovic.

Sono trascorsi meno di ventiquattro mesi da quella straordinaria partita, ma sembra passato un secolo. Da allora il ventisettenne tennista romano ha iniziato un cammino a ritroso che lo ha portato a perdere posizioni su posizioni nel ranking Atp. Una sequela impressionante di infortuni accompagnati da un graduale tracollo di origine psicologica hanno segnato la carriera di Berrettini.

Una discesa infinita che sembra non toccare mai il fondo e che spinge parecchi osservatori a parlare di carriera quasi finita per l’ex finalista di Wimbledon. E i fatti, tanto crudi quanto indiscutibili e oggettivi, sembrano dimostrarlo in pieno. L’ultimo annuncio ufficiale arrivato in tutte le redazioni tra la fine della scorsa settimana e l’inizio di questa è una deflagrazione.

Berrettini, altro che crisi: l’intera carriera è ormai a rischio

Matteo Berrettini non giocherà il torneo del Queen’s, l’evento sull’erba che storicamente fa da preludio a Wimbledon. Un appuntamento in cui il tennista romano aveva trionfato nelle ultime due edizioni ma che quest’anno non lo vedrà tra i suoi protagonisti. Il forfait al Queen’s è un segnale a dir poco inquietante soprattutto in vista di Wimbledon.

Molti tifosi di Berrettini sono ormai rassegnati, soprattutto perchè ad oggi il rischio che dia forfait anche al grande evento londinese è più che concreto. Tra l’altro la mancata partecipazione al Queen’s costerà molto caro a Matteo in termini di classifica. A causa dei tanti punti che inevitabilmente perderà, è scontato che Berrettini debba scivolare ancora più all’indietro nel ranking Atp. E’ un momento a dir poco drammatico, dal punto di vista sportivo, per il nostro tennista che ora rischia seriamente di uscire dal giro che conta.