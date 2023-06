Ferrari, l’annuncio è finalmente arrivato: ora è possibile

Vasseur alimenta le speranze dei tifosi della Ferrari dopo il GP del Canada: è arrivata l’attesa svolta?

Niente podio, ma la Ferrari a Montreal ha mostrato dei segnali di ripresa. Già dalle prove libere si era visto che la SF-23 era più competitiva rispetto ai precedenti gran premi. Da capire se sia un caso dovuto alla tipologia di pista oppure se è stata davvero imboccata la giusta strada nello sviluppo.

In Canada c’è un tracciato che è abbastanza “gentile” in termini di consumo delle gomme, quindi potrebbe aver mascherato un po’ il grosso difetto della macchina. Se davvero c’è stata una svolta, lo capiremo meglio nelle prossime gare.

Nel weekend 30 giugno-2 luglio la F1 farà tappa in Austria, dove un anno fa vinse proprio Charles Leclerc e Carlos Sainz poteva fare secondo se non si fosse ritirato per un problema al motore. La settimana seguente ci sarà Silverstone. Questi due GP aiuteranno a comprendere i reali valori.

F1, Vasseur: parole incoraggianti per il futuro Ferrari

A Montreal in gara sono arrivati un quarto posto con Leclerc e un quinto con Sainz. Entrambi sono partiti indietro in griglia (rispettivamente decimo e undicesimo), quindi non hanno potuto esprimere tutto il loro potenziale. Sbagliare la qualifica li ha condannati a una difficile rimonta. Poi domenica la strategia di fare un primo stint lungo con gomme medie e, quindi, un solo pit stop ha funzionato.

Frederic Vasseur al termine del GP del Canada ha parlato a Sky Sport F1 è si è detto felice del livello mostrato dalla SF-23 nel weekend: “Vediamo la luce in fondo al tunnel. Siamo stati veloci dalle prove libere, competitivi sia sul giro secco sia sul ritmo gara. Anche la strategia ha funzionato. Purtroppo ci sono state complicazioni nelle qualifiche, però la squadra ha più fiducia adesso“.

Il team principal della Ferrari sa che Leclerc e Sainz potevano ottenere di più con delle qualifiche migliori, ma si concentra sui lati positivi del fine settimana: “Ora aspettiamo conferme su altre piste – spiega Vasseur – perché Montreal è un po’ particolare sul consumo pneumatici. Nel prossimo GP in Austria porteremo anche nuovi aggiornamenti”.

L’ex boss dell’Alfa Romeo Sauber è fiducioso per il futuro. Chiaramente è impensabile riaprire i giochi per la vittoria del titolo, però la scuderia di Maranello vuole essere protagonista e tornare a lottare con costanza per i podi. E se Max Verstappen in qualche giornata non sarà in forma con la Red Bull, si proverà anche ad approfittarne per vincere.