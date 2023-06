UFFICIALE: Vettel torna a guidare la Red Bull

Vettel tornerà al volante della Red Bull: è arrivato un annuncio a sorpresa sul quattro volte campione del mondo di F1.

Sebastian Vettel ha deciso di lasciare la Formula 1 al termine dello scorso campionato e molti ricorderanno la commozione presente nel paddock di Abu Dhabi, sede dell’ultima gara del 2022. Il tedesco ha lasciato grandi ricordi, sia legati alle sue vittorie che sul piano umano.

Chiaramente, la sua carriera verrà ricordata soprattutto per i quattro titoli mondiali vinti con la Red Bull. Dal 2010 al 2013 è stato lui a trionfare, togliendo anche alla Ferrari la possibilità di vincere in due occasioni (2010 e 2012) con Fernando Alonso.

Proprio in Ferrari è passato nel 2015 e vi è rimasto fino al 2020, quando poi Mattia Binotto gli ha comunicato la mancata conferma e la decisione di ingaggiare Carlos Sainz. Guidando per la scuderia di Maranello ha coronato un sogno, essendo cresciuto con il mito di Michael Schumacher, però non è mai andato vicino a conquistare la corona iridata.

F1, Vettel torna al volante della Red Bull: ecco quando succederà

Vettel ha trascorso le ultime stagioni in F1 con l’Aston Martin e i risultati non sono stati straordinari. Non avendo sufficiente fiducia nel progetto e stimoli a proseguire la sua carriera in pista, ha deciso di ritirarsi. Una scelta che forse non rifarebbe, vedendo quanto competitivo sia diventato il team nel 2023. Alonso è costantemente sul podio.

Ormai è tardi per guardarsi indietro, Seb si sta godendo la famiglia e altre sue passioni. Non ha comunque dimenticato la Formula 1 e in occasione del Gran Premio di Monaco era presente nel paddock. Una presenza molto gradita, in tanti sono andati ad abbracciarlo e a parlarci. I tifosi hanno apprezzato il fatto di rivederlo a contatto con quello che per anni è stato il suo mondo.

A volte si è parlato di un ritorno di Vettel in F1 con un ruolo diverso. Ad esempio, quello di Helmut Marko in Red Bull. Il dirigente sportivo austriaco ha 80 anni e la scuderia di Milton Keynes deve iniziare a pensare a un sostituto.

Seb ha mantenuto ottimi rapporti con la Red Bull e anche per questo che il 9 settembre sarà al volante della RB7, con cui ha vinto il titolo 2011, sullo storico circuito del Nurburgring. In quel weekend si disputerà l’evento Red Bull Formula Nurburgring, un festival del motorsport con protagonisti tanti piloti di diversi campionati e diverse macchine.

In pista ci sarà anche Daniel Ricciardo, oggi terzo pilota Red Bull in F1, che guiderà la RB8. In quel weekend andrà in scena anche la 12 Ore, celebre gara di endurance che si disputa sullo storico tracciato tedesco.