Formula 1, ribaltone clamoroso: salta un sedile top

Il mondiale di Formula 1 ha ormai preso una piega ben definita con Max Verstappen autentico e incontrastato dominatore di questo 2023

Sono soltanto otto i gran premi finora disputati ma il mondiale di Formula 1 2023 sembra avere già trovato il suo padrone unico e incontrastato. In sei delle otto gare che si sono corse ha tagliato per primo il traguardo il campione del mondo in carica Max Verstappen che al volante di una Red Bull indistruttibile ha di fatto già ipotecato il terzo titolo iridato consecutivo.

Il pilota olandese non conosce ostacoli di sorta, avendo vinto finora in tutte le condizioni possibili. Sole, nuvole, pioggia: non c’è condizione atmosferica che sia stata finora in grado di ostacolare il cammino perentorio delle vetture realizzate da Milton Keynes.

Anzi, in realtà è solo una la macchina invincibile, quella del campione in carica. Perchè l’altra, con alla guida il messicano Sergio Perez, è stata tutto fuorchè imbattibile. Il trentatreenne pilota centro americano grazie a una partenza a razzo sembrava in grado addirittura di insidiare Verstappen nella corsa al titolo mondiale.

Ma dopo due gran premi vinti e una classifica da principale antagonista di Verstappen, Perez ha iniziato ad incassare una sconfitta dopo l’altra tanto che il suo distacco dal compagno di squadra è diventato incolmabile. Sia l’Aston Martin di Fernando Alonso che la Mercedes di Lewis Hamilton lo hanno scavalcato in classifica e ora la sua posizione vacilla all’interno del team austriaco.

Formula 1, Sergio Perez è a rischio: cosa può succedere nei prossimi Gran Premi

Il super consulente Helmut Marko, l’eminenza grigia all’interno della scuderia campione in carica, ha lasciato intendere come se dovesse continuare così, Sergio Perez corre il rischio di subire un clamoroso taglio. Si tratta, ad oggi, di una ‘ipotesi quanto mai remota, ma è certo come i vertici della Red Bull siano tutt’altro che soddisfatti del rendimento di Perez.

E più di qualcuno starebbe prendendo seriamente in esame la possibilità di affidare la seconda guida all’attuale terzo pilota, una vecchia conoscenza dell’ambiente della Formula 1 come Daniel Ricciardo. Il trentatreenne italo-australiano sembra ormai tagliato fuori dal giro che conta, ma in questo tipo di scenario nulla si può escludere a priori. Nel caso in cui Perez dovesse continuare a fare disastri il management di Milton Keynes potrebbe prendere una decisione davvero clamorosa ma forse inevitabile.