“Inter in mezzo alla strada”: situazione difficilissima

Dopo la finale di Champions League persa contro il City, sull’Inter ci sono state alcune dichiarazioni che hanno spiazzato i tifosi

L’Inter ha sfiorato l’impresa nella finale di Champions League. Simone Inzaghi, di fatto, ha ingarbugliato il Manchester City di Pep Guardiola che, però, ha vinto la massima competizione europea per club sia grazie al gol di Rodri che grazie ad un po’ di fortuna, soprattutto nelle occasioni capitate a Lautaro Martinez, Federico Dimarco (che ha colpito la traversa) e Romelu Lukaku.

Una volta archiviata questa stagione, che ha comunque portato con sé il terzo posto, una Supercoppa italiana ed una Coppa Italia, l’Inter è al lavoro per regalare a Simone Inzaghi, confermato sulla panchina nerazzurra, una squadra ancora più forte. Il primo obiettivo di Beppe Marotta e Piero Ausilio è di fatto il ritorno di Romelu Lukaku, mentre Kalidou Koulibaly è destinato all’Al-Hilal.

Tuttavia, l’Inter è sotto i riflettori del mercato anche per quanto riguarda le possibili uscite. In queste ore, infatti, sembra essere sempre più probabile il ‘divorzio’ tra la ‘Beneamata’ e Marcelo Brozovic, visto che quest’ultimo ha ricevuto delle offerte molto importanti dall’Al-Nassr (la squadra di Cristiano Ronaldo) e dal Barcellona. Ma in attesa di conoscere il futuro del centrocampista, in casa interista bisogna registrare delle dichiarazioni che hanno spiazzato.

Inter, Fabio Cordella spiazza: “È in mezzo alla strada”

Il dirigente sportivo Fabio Cordella, ai microfoni ufficiali del portale italiano ‘calciomercato.it in onda su Twitch’, ha parlato della situazione economica che sta attraversando il club meneghino in questo momento: “L’Inter è in mezzo alla strada, così come tutto il calcio italiano, forse solo il calcio inglese si salva in questo momento. Basta vedere che l’ultima della Premier League che prende 40 milioni di euro in più della finalista di Champions League. La stessa Juventus può fare più mercato dei nerazzurri, anche se entrambe le squadre non sono messe bene dal punto di vista dei bilanci”.

L’imprenditore ha poi concluso il suo intervento sull’Inter: “Onana? Credo che vada via, forse insieme a Lautaro Martinez e Nicolò Barella, anche se quest’ultimo non sarà mai venduto da Zhang. Il portiere nerazzurro è l’unico che può portare un po’ di ‘piccioli’ nelle casse economiche dell’Inter, la quale ne ha veramente bisogno”.

In casa della ‘Beneamata’, infatti, in uscita si sta facendo anche il nome di Nicolò Barella. Sul centrocampista italiano, di fatto, bisogna registrare l’interesse di tante squadre della Premier League: dal Liverpool, passando per Newcastle e Chelsea, al Manchester United. L’ex Cagliari, almeno per il momento, non ha mostrato la voglia di andare via, anche se il richiamo del campionato più bello del mondo potrebbe cambiare tutti gli scenari.