Il Milan perde pezzi: dopo Tonali, via un altro big

Non c’è pace per i tifosi del Milan che rischiano di perdere un altro giocatore importante dopo Tonali, destinato al Newcastle.

Dopo l’addio di Maldini a livello dirigenziale, i tifosi del Milan dovranno salutare Sandro Tonali, destinato al passaggio al Newcastle per circa 70 milioni di euro.

I rossoneri però potrebbero dover vivere un altro momento difficile durante la sessione di calciomercato estiva. Un altro big infatti sarebbe finito nel mirino di una grande squadra europea, pronta a mettere sul piatto una maxi offerta per portarlo via da Milanello. Operazioni che al momento non stanno riscontrando il parere positivo dei tifosi del Milan che stanno vedendo salutare diversi simboli della società a stretto giro di posta.

Calciomercato Milan, una nuova cessione dolorosa in arrivo

Secondo quanto affermato da Sky, l’Atletico Madrid si sarebbe fatto avanti per Theo Hernandez. Il club spagnolo avrebbe palesato il suo interessamento al Milan nei confronti del terzino francese che già in passato ha vestito la maglia dei Colchoneros.

Il terzino sinistro del Milan è cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid, esordendo nella squadra B dei Colchoneros prima di passare poi al Real Madrid dove ha poi attirato l’attenzione dei rossoneri. Dal 2019, il laterale sinistro veste la maglia del Milan riuscendo a portare la squadra alla vittoria dello scudetto nel 2022 e contribuendo alla qualificazione della semifinale di Champions League durante la stagione appena conclusa.

Al momento non è ancora arrivata l’offerta ufficiale dell’Atletico Madrid che dovrebbe però essere presentata alla dirigenza rossonera nelle prossime ore. Il Milan dal canto suoi chiede circa 90 milioni di euro per il cartellino del laterale, acquistato quattro anni fa per una somma intorno ai 20 milioni di euro. Un’altra cessione che, se si dovesse concretizzare, sicuramente non avrebbe dalla sua il parere positivo dei tifosi rossoneri. Quello che appare certo è che però la nuova dirigenza stia lavorando per cercare di creare un nuovo corso tecnico.

La coppia formata da Moncada e Furlani sta infatti lavorando per costruire un nuovo Milan, basato su altri tipi di ragionamento strategico rispetto a quello adottato dalla coppia formata da Maldini e Massara negli ultimi anni. La volontà del club è quella di affidarsi molto a dati statistici per l’acquisto di nuovi atleti che possano garantire un alto rendimento a fronte di una spesa più bassa di quella attuale.