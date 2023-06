Volley, Kayla Simmons da copertina: bellezza strabordante su Maxim

Kayla Simmons sta conquistando fette di pubblico sempre più ampie in giro per il mondo: la prorompente influencer in prima pagina

Se seguite con una certa assiduità le nostre pagine, avrete ormai familiarizzato con la sua presenza. La splendida Kayla Simmons è una delle bellezze emergenti che stanno conquistando sempre più i social e il mondo dello showbusiness, con una eleganza seducente e stratosferica che non può certamente passare inosservata.

Classe 1996, fino ai tempi del college, alla Marshall University di Miami, Kayla era una giocatrice di pallavolo di buon livello. Non è poi riuscita a compiere il grande salto, ‘penalizzata’ da una fisicità prorompente e dalle curve fin troppo esplosive. Un rammarico per lei che però si è trasformato in una grande opportunità.

La sua silhouette statuaria e dalla sensualità infinita, infatti, l’ha resa, con i suoi scatti, un volto celebre sui social. Prima in patria e poi anche nel resto del mondo. Di recente, anche in Europa è arrivata l’eco della sua fama. Alcune settimane fa, Kayla ha infatti viaggiato in giro per il vecchio continente, toccando anche l’Italia. Con i paesini delle Cinque Terre, in Liguria, è stato amore a prima vista per lei. Allo stesso modo, per i navigatori del web nostrani, è risultato letteralmente impossibile rimanere indifferenti alla sua bellezza da infarto.

Kayla Simmons, il lato A non sta dentro il costume: prospettiva devastante, gira la testa

Il numero dei suoi fan cresce a vista d’occhio e ha da poco sfondato il muro del milione di followers su Instagram. C’è da scommettere che Kayla toccherà vette sempre più alte e intanto, ancora una volta, si guadagna le copertine dei rotocalchi.

Come era già avvenuto in passato, l’edizione australiana di Maxim le dedica la prima pagina e un servizio fotografico, in cui emerge tutta la magnificenza delle curve di Kayla. Il primo piano si sofferma, è inevitabile, sulla scollatura, mai così vertiginosa e contenuta davvero a fatica dal costume. Una visione talmente prorompente e ravvicinata che non c’è nemmeno bisogno dello zoom. E i fan rispondono, come sempre, con like a profusione. Non mancano nemmeno messaggi d’amore in rapida successione. Insomma, Kayla sarà di certo uno dei volti più cliccati dell’estate, visto come ha abituato i suoi followers gli scatti da capogiro saranno praticamente all’ordine del giorno.