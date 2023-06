Emma Raducanu come non l’avete mai vista: la foto a letto conquista i fan

Emma Raducanu ha avuto l’ennesimo merito di aver lasciato i suoi seguaci senza parole. In che modo? Grazie ad uno scatto meraviglioso

Che ogni post di Emma Raducanu sia su alti livelli non è affatto una novità, anzi. Probabilmente è una verità che tutti conoscono, per la quale nessuno si sente in dovere di ribattere con tesi contrarie. La dimostrazione ci viene così pervenuta dal suo ennesimo scatto, che come premesso nell’introduzione ha lasciato tutti quanti senza parole. Ecco il motivo di così tanto stupore, spiegato in breve e nella maniera più chiara possibile.

Ma non prima di aver approfondito la “biografia” della persona in questione. La bella Raducanu è una tennista professionista, di origini rumene e cinesi. Tutti la conoscono per via della sua prolifica carriera, benché non sia il suo unico punto a favore come già visto. Nel corso della sua giovane vita professionale, la tennista classe 2002 ha già vinto il suo primo Grande Slam in carriera. Un ottimo risultato, considerati i soli 20 anni di età.

Non tutte le sue colleghe possono vantare di uno score del genere. Specie se si considera la competizione che aleggia nel settore, con sempre più talenti presenti a insidiare i colleghi. Ma il tennis per lei non è tutto. Si tratta senza ombra di dubbio di una delle migliori tenniste femminili attualmente in circolazione, ma per lei anche altri settori hanno il loro rilievo.

Uno di questi è quello dei social, che le permette di esprimere sé stessa al meglio delle sue potenzialità. I suoi fan sembrano apprezzare parecchio questa sua intraprendenza, vista la portata di utenti che la seguono. Si parla di cifre che raggiungono portate milionarie, e che non tutti possono permettersi di avere.

Emma Raducanu è una Dea: l’ultima foto

La foto di Emma Raducanu ha fatto scalpore ovunque. Una delle sue ultime collaborazioni con un brand di moda, infatti, ha suscitato il clamore negli occhi altrui. Merito della posa? Probabilmente non solo. Anche il suo fisico l’ha fatta da padrona, come è accaduto in tanti altri scatti del resto.

Un vestito nero che la ritrae posata in un letto di tessuto di seta. Il massimo dell’eleganza e della comodità racchiuse in uno scatto solo. I commenti, manco a dirlo, sono stati tutti quanti molto positivi. Con la speranza che in questa stagione estiva si vedano sempre più foto in questa salsa.