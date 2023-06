Federica Pellegrini, la decisione fa impazzire di gioia i tifosi: coinvolto anche Totti

Una straordinaria iniziativa coinvolge due grandi fuoriclasse dello sport italiano, Federica Pellegrini e l’ex bandiera e capitano della Roma Francesco Totti

Non era mai accaduto prima e chissà mai se accadrà ancora una volta in futuro. Due icone dello sport italiano, due figure capaci di coinvolgere milioni di tifosi e appassionati dono state coinvolte insieme in un progetto di ampio respiro e dai grandi significati.

Stiamo parlando di Federica Pellegrini, la fuoriclasse per eccellenza del nuoto italiano vincitrice di svariate medagli d’oro tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei e l’ex capitano e bandiera della Roma, Francesco Totti. La primatista del mondo dei 200 stile libero e l’ex numero dieci campione del mondo con la Nazionale non avevano mai preso parte a un progetto comune: si tratta dunque di una prima volta.

A riunire i due campioni è stato il CONI. Anzi, a dir la verità la Pellegrini e l’ex numero dieci azzurro e giallorosso si sono trovati insieme sotto l’egida del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale in occasione di un evento davvero speciale. Il 23 giugno del 1894 nacque ufficialmente il CIO, dunque centoventinove anni fa.

E per celebrare il compleanno dello sport mondiale il Comitato Olimpico, in sinergia con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha lanciato un’iniziativa considerata di vitale importanza in ambito internazionale. Si tratta di “Let’s Move“, uno slogan che suona come un vero e proprio invito rivolto a tutti i cittadini del mondo a fare attività sportiva.

Federica Pellegrini e Totti insieme: il progetto del CIO fa esultare tifosi e appassionati

All’iniziativa ha aderito con entusiasmo il CONI, che per l’occasione ha mobilitato gli atleti della Commissione Nazionale e tanti grandi campioni, come appunto Francesco Totti e la stessa Pellegrini. L’obiettivo di questa particolare iniziativa è riuscire a programmare 30 minuti precisi con lo scopo di fare attività fisica insieme a tutti i grandi sportivi coinvolti partecipando all’allenamento digitale “Let’s Move” da ogni angolo del mondo.

Entusiasta dell’iniziativa il presidente del CONI, Giovanni Malagò, che ha realizzato il suo ‘sogno’ di coinvolgere nella stessa iniziativa due grandi atleti e suoi grandi amici come Federica Pellegrini e Francesco Totti. A quanto pare l’obiettivo, tanto ambizioso quanto condivisibile, è stato raggiunto. In ogni angolo del mondo c’è qualcuno che ha risposto all’appello lanciato dai campioni riuniti nel progetto del CIO. Mezz’ora di sport al giorno è un mantra che tutti dovrebbero seguire.