Milan, accelerata per Frattesi: quando si può chiudere

Continua la lotta in sede di calciomercato tra le big italiane per arrivare a Frattesi con il Milan che prova ad accelerare.

Davide Frattesi è sicuramente l’uomo mercato in questo momento con tutte le big italiane che hanno messo nel mirino il centrocampista classe 1999 pronto a salutare il Sassuolo.

Il Milan, perso Tonali, ha deciso di affondare il colpo per il centrocampista che sembrava destinato all’Inter. I nerazzurri restano sempre in corsa per il giocatore che pare aver messo in cima alla propria lista delle preferenze il club allenato da Simone Inzaghi ma il Milan è pronto a sferrare l’affondo decisivo. La squadra rossonera infatti avrebbe un’arma in più da giocare per arrivare alla mezzala della nazionale di Roberto Mancini e nei prossimi giorni vuole provare a giungere ad un accordo.

Calciomercato Milan, l’affondo per Frattesi: arriva la proposta rossonera

Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri sarebbero pronti ad inserire nella trattativa il cartellino di Lorenzo Colombo. Tornato dal prestito dal Lecce, il centravanti sarebbe pronto a cambiare di nuovo maglia, questa volta a titolo definitivo.

Il Sassuolo sta incontrando le varie pretendenti per il centrocampista come affermato dallo stesso direttore sportivo Carnevali che ha affermato di non aver ancora incontrato il Milan. Juventus, Inter e Roma hanno fatto le loro prime proposte per il giocatore ma la cessione di Tonali potrebbe accelerare le operazioni da Milanello con i rossoneri pronti a passare ad un centrocampo a tre per favorire le caratteristiche del classe 1999 e del prossimo arrivo Kamada.

Nei prossimi giorni la dirigenza rossonera avrà un incontro con il Sassuolo per capire se ci saranno i margini di chiudere l’affare nel più breve tempo possibile con Colombo che farebbe quindi il percorso inverso. Il possibile addio di Pinamonti ai neroverdi darebbe agli emiliani la necessità di avere un nuovo centravanti per la prossima stagione. Dal canto suo, l’Inter potrebbe rilanciare inserendo nell’affare il cartellino di Mulattieri, di ritorno dal prestito al Frosinone.

L’intenzione del Milan è quella di assicurare a Pioli due centrocampisti con i soldi ottenuti dalla cessione di Tonali. Il primo nella lista è Davide Frattesi ma si lavora nel frattempo anche all’acquisto di Lazar Samardzic, stella dell’Udinese che da tempo è anche nel mirino del Napoli campione d’Italia. Un doppio colpo che permetterebbe a Pioli di rinnovare completamente il centrocampo che sarà privo di Bennacer fino ai primi mesi del 2024.