Valentino Rossi e quel fastidio del fratello: “Non lo è mai stato”

Non tutti sanno ancora che Valentino Rossi ha un fratello minore che ora gareggia nel suo team, il VR46, con una Ducati non ufficiale

Un fuoriclasse come Valentino Rossi, un fenomeno come lui che ha goduto di una popolarità inarrivabile per chiunque, ha inevitabilmente oscurato tutti coloro che hanno fatto parte del suo universo. Anche persone a lui molto vicine che ora reclamano, giustamente, un briciolo di attenzione soprattutto da parte dei media.

Ma del resto avere vicino il Dottore di Tavullia ha significato da sempre vivere quasi automaticamente di luce riflessa, di un’aura luminosa che ha sempre accompagnato il fuoriclasse urbinate nel corso dei suoi oltre venticinque anni di straordinaria carriera. Niente e nessuno potrà mai prendere il suo posto nel cuore di tifosi e appassionati, neanche se di Valentino Rossi sei il fratello.

E’ il destino, ineluttabile, di Luca Marini, nato a Urbino ventisei anni fa e conosciuto non tanto per le sue imprese alla guida di una moto quanto per essere il fratello minore di Valentino Rossi. Tra i due ci sono diciotto anni di differenza e quando Luca nacque il Dottore stava già mietendo successi sui circuiti di tutto il mondo.

I due sono fratelli di madre: Stefania Palma ha avuto Valentino quando era ancora molto giovane dall’ex pilota Graziano Rossi, mentre diciotto anni dopo dalla relazione con uno psicologo romano è nato Luca Marini, il ‘fratellino’. Tra i due c’è un rapporto eccellente, come lo stesso Marini ha più volte ribadito: “Vale è sempre stato protettivo con me, soprattutto a causa dell’enorme differenza di età tra noi due“.

Valentino Rossi, il fratello Luca Marini confessa: “Ha condizionato la mia carriera”

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Marini ha confessato però che l’accostamento al fratello maggiore non sempre è stato lusinghiero: “Diciamolo subito, è figo essere il fratello di Valentino, è un onore“. Premessa dovuta e doverosa, ma non tutto è oro quello che luccica, soprattutto quando di mezzo c’è una carriera da sviluppare e portare avanti.

E proprio in tal senso Luca Marini rivela di aver subito più di qualche condizionamento nel corso degli anni: “Non che abbia provato fastidio, è un termine troppo forte, non lo è mai stato. Comunque stiamo parlando di qualcosa che ha condizionato la mia carriera mettendomi sotto una lente di ingrandimento, una posizione diversa rispetto agli altri”.