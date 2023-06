Verratti, destinazione choc: ha appena deciso

Il futuro di Marco Verratti potrebbe essere lontano dal PSG con il centrocampista italiano pronto a cambiare aria in estate.

Tempo di grandi cambiamenti per il PSG in vista della prossima stagione. Dopo Messi potrebbero salutare altri campioni della rosa del club francese ed uno di questi potrebbe essere Marco Verratti.

Uno di questi è Marco Verratti con il centrocampista italiano che è stato contestato da una parte di pubblico durante l’ultimo campionato. Il giocatore classe 1992 potrebbe essere ceduto per fare cassa e puntare su calciatori più giovani al suo posto. Nelle ultime ore si è palesata una soluzione a sorpresa per il futuro dell’ex calciatore del Pescara che potrebbe quindi a breve cambiare maglia per una nuova avventura nella sua carriera.

Calciomercato, destinazione a sorpresa per Marco Verratti

Stando a quanto affermato da AS, l’Atletico Madrid sarebbe sulle tracce di Marco Verratti. Il club spagnolo vorrebbe infatti portare in Spagna l’ex giocatore del Pescara, pronto a salutare Parigi dopo 11 anni di militanza con la maglia del club francese.

La squadra allenata da Simeone è intenzionata a rivoluzionare il proprio centrocampo con Franck Kessié e Marco Verratti primi nomi nella lista del tecnico argentino. L’ex Milan non ha convinto a pieno nella sua prima stagione con la maglia del Barcellona e potrebbe cercare una nuova sistemazione durante i mesi estivi. Il giocatore del PSG dal canto suo, all’alba dei 31 anni, potrebbe voler valutare una nuova esperienza in un’altra big europea, mettendosi in gioco nella Liga, campionato che in passato lo ha già cercato con Real Madrid e Barcellona.

Il classe 1992 è stato accostato nelle scorse settimane anche a diverse squadre italiane. Roma e Juventus hanno fatto un pensiero sul centrocampista italiano che viene valutato dal PSG circa 40 milioni di euro. L’alto ingaggio percepito dall’ex Pescara non rende facile la trattativa per i club del nostro Paese che difficilmente riuscirebbero a garantire al giocatore lo stipendio richiesto.

Per Verratti resta quindi sempre più difficile riuscire a disputare una partita in carriera nel campionato di Serie A. Il giocatore infatti salutò l’Italia dopo la straordinaria annata vissuta con il Pescara in Serie B, conclusasi con la promozione della squadra allenata da Zdenek Zeman. Durante l’estate successiva Verratti fu acquistato dal PSG per circa 12 milioni di euro, non riuscendo mai a disputare una partita del massimo campionato italiano. Ora per lui si stanno aprendo le porte di un trasferimento in Spagna per un’altra avventura all’estero per il mediano abruzzese.