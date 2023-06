Juve, anche il flop vola in Turchia!

Questo flop tutto bianconero ha deciso di fare le valigie. La direzione che prenderà sarà ovviamente estera, in un campionato particolare

I giocatori che nella stagione trascorsa non hanno brillato sono numerosi. La Juventus questo concetto lo sa bene, considerata la vera e propria lista di elementi che hanno deluso le aspettative. Si parla di un elenco che compone buona parte della rosa allenata da Allegri. Il giocatore in questione ha vissuto una stagione in pieno stile “croce e delizia”, come si suol dire in questi casi specifici. Ma vediamo insieme il motivo di ciò.

La vittoria del Mondiale con la sua Argentina ha portato tantissimo brio ed entusiasmo nello spogliatoio. Ma questo non si è affatto proiettato sul suo rendimento in campo. Anzi, viene quasi da pensare che il suo interesse non si sposasse con quello del club. E anche i tifosi in tal senso hanno avuto parecchi dubbi. Si potrebbe pensare che il nome in questione corrisponda a quello di Di Maria, parlando di albiceleste. Ma in realtà non è così.

Anche l’ex Real Madrid ha deluso parecchio le aspettative, ma è decisamente fuori dalla lista degli imputati. O almeno rispetto al suo connazionale. Il nome su cui bisogna soffermarsi è quello di Leandro Paredes, ex Roma ed Empoli. Un post apparso su Twitter ha rivelato quale potrebbe essere la sua prossima destinazione.

Sembra dunque ormai scontato, il fatto che il neo-campione del mondo abbia deciso di cambiare aria. In tanti si sarebbero aspettati un epilogo differente, ma sfortunatamente così non è stato. La società non ha fatto sforzi per trattenerlo. Tuttavia la situazione non è semplice come sembra.

Leandro Paredes pronto alla partenza

Leandro Paredes ha fatto le valigie. La sua esperienza non è stata indimenticabile, e le partite in cui ha dimostrato il suo reale valore sono davvero poche. Del resto si tratta di un elemento arrivato con ben altre premesse, ma sul quale sotto sotto si nutrivano determinati sospetti. Ad una certa età e con tanti infortuni alle spalle l’allerta era sempre alta. E col senno di poi, coloro che hanno sempre dubitati non hanno affatto avuto torto.

Destino altrove quindi per Paredes che secondo quanto evidenziato da ‘Fanatik’ pare aver raggiunto un accordo con il Galatasaray dal valore di 2.5 milioni a stagione per circa 4 anni di contratto. Cifra che l’argentino potrebbe accettare per lanciarsi in una nuova avventura salutando anche il Paris Saint Germain, proprietario del cartellino.