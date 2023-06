Formula 1, ribaltone improvviso: pronto il clamoroso ritorno!

Il Mondiale 2023 di Formula 1 è già ipotecato dalla Red Bull di Max Verstappen. Per questo motivo i team sono già al lavoro in vista del prossimo anno

La Formula 1 può regalare straordinarie emozioni, grande equilibrio e incertezza assoluta come ad esempio nel 2021 quando il titolo mondiale fu assegnato all’ultima curva dell’ultimo gran premio oppure trasformarsi in un soliloquio, il dominio incontrastato di una scuderia sul resto della concorrenza. E’ quanto sta accadendo in questo 2023 in cui la Red Bull non conosce incertezze di sorta.

Max Verstappen, bicampione del mondo, è ormai avviato alla conquista del terzo alloro iridato consecutivo e non sembra conoscere pause nè alcuna incertezza. Le sei vittorie in otto gran premi disputati parlano da sole e non lasciano scampo ai cosiddetti rivali.

Per questa ragione l’interesse di tifosi e appassionati del Circus mondiale è già rivolto al prossimo anno, a un 2024 che si spera sia meno avaro di emozioni. A poche settimane dalla pausa estiva tutti i team hanno iniziato a programmare la stagione che verrà soprattutto per ciò che riguarda la distribuzione delle guide.

E ad oggi l’incertezza e i dubbi sembrano prevalere sulle conferme. Anche per quanto riguarda i cosiddetti top team, la sensazione è che qualcosa di imprevedibile possa accadere da qui alla fine dell’anno. Ad essere coinvolta in quello che potrebbe diventare un mini ribaltone è la stessa Red Bull.

Formula 1, colpo di scena: la Red Bull è pronta a cambiare. Tifosi sconvolti

Se la posizione di Verstappen non è assolutamente in dubbio, chi rischia di perdere il posto è invece il compagno di squadra, Sergio Perez. Il trentatreenne pilota messicano dopo un avvio di stagione superlativo è quasi sparito dalle posizioni di vertice, tanto da alimentare i dubbi su una sua conferma in vista del 2024. Sembra infatti che il super consulente Helmut Marko abbia in mente di promuovere a seconda guida Daniel Ricciardo, attuale pilota di riserva.

L’occasione di mettersi in mostra per l’esperto driver australiano è rappresentata dai tre giorni di test organizzati dalla Pirelli sul circuito di Silverstone in programma nella prima metà di luglio. A darne l’annuncio è lo stesso Ricciardo ai microfoni del network americano ESPN: “Sono stato al simulatore, e guiderò la RB19 a luglio, dopo la gara di Silverstone, per un test Pirelli. Poi forse ne farò un altro dopo Monza, a settembre”.

L’obiettivo è esplicito: “Voglio tornare in griglia l’anno prossimo. Sento che ci sono delle questioni in sospeso. Mi tengo aggiornato, mi preparo e tutto il resto”. Fossimo nei panni di Perez inizieremmo a preoccuparci sul serio.