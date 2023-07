Leclerc già sconfitto: l’annuncio gela i tifosi

Charles Leclerc usa parole pesanti direttamente dall’Austria. I tifosi non avrebbero mai voluto ascoltare questo tipo di annuncio

La Ferrari deve provare a ricucire il gap con la Red Bull, la Mercedes e l’Aston Martin prima del termine della stagione. L’obiettivo è quello di prepararsi al meglio in vista del 2024.

Tutto pronto a Spielberg per il Gran Premio d’Austria, la gara di casa della Red Bull. La Ferrari arriva nel luogo dell’ultima vittoria (datata 12 mesi fa) con un umore altalenante. Da una parte c’è fiducia per i passi avanti analizzati a Melbourne. Gli aggiornamenti portati a Barcellona e testati più a fondo in Canada, hanno portato ad un buon miglioramento in termini di costanza.

Il passo gara non è sembrato essere più un problema così stringente, con un’usura gomme più omogena e in linea con quella dei competitor.

Adesso arriva però la prova del 9, visto che il Red Bull Ring come caratteristiche è molto diverso da Montreal e soprattutto richiede un bilanciamento più completo della vettura. Proprio per questo Charles Leclerc non è apparso troppo possibilista, almeno per quanto concerne la lotta diretta con Max Verstappen e Sergio Perez.

Ferrari, Leclerc non ha grandi aspettative per l’Austria: “Sarà dura ripetere le prestazioni di Montreal”

Nel consueto incontro con la stampa, Leclerc ha affrontato diversi argomenti e ha usato parole piuttosto chiare per quanto riguarda gli obiettivi del week end.

“In Canada abbiamo fatto senza dubbio un passo avanti in termini di costanza e feeling e questo è positivo. Rispetto a quanto detto da Helmut Marko, però, non credo che fossimo la macchina più veloce in pista”, sottolinea il monegasco. Poi aggiunge: “In Austria proveremo a confermarci ma sappiamo che la Red Bull è molto avanti e non abbiamo gli stessi obiettivi. Avremo una sola sessione di prove libere e questo non sarà facile per testare gli aggiornamenti”.

Secondo Leclerc alla fine diventa complicato poter ripetere il risultato del Canada, nonostante il nuovo fondo e la nuova ala anteriore.

I test di Fiorano sono stati incoraggianti ma ora che si fa sul serio il discorso cambia. Magari ci vorrà del tempo per capire se il pacchetto aerodinamico possa funzionare nel migliore dei modi. Forse a Silverstone si avranno risposte più chiare. I tifosi della Ferrari speravano però in un atteggiamento più positivo.