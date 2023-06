Milan, il nuovo bomber è un top: arriva la decisione definitiva

Il Milan è pronto a chiudere per il suo nuovo centravanti. I rossoneri hanno fatto la loro scelta e sono ad un passo dall’acquisto del bomber.

Sembra ormai essere fatta la scelta del Milan per il nuovo attaccante. Il club rossonero avrebbe deciso quale punta acquistare per il dopo Ibrahimovic.

Il club rossonero è uno dei più attivi in questi ultimi giorni di calciomercato andando a chiudere diverse trattative per rinforzare la squadra a disposizione di Stefano Pioli. I rossoneri hanno infatti chiuso per Loftus-Cheek dal Chelsea e per Luka Romero dalla Lazio, andando ad ufficializzare anche l’arrivo di Marco Sportiello a zero dall’Atalanta. Appare molto vicino anche Pulisic, così come piace Musah del Valencia che potrebbe prendere il posto di Tonali in mezzo al campo.

Calciomercato Milan, scelta fatta per l’attaccante

Stando a quanto affermato dal giornalista Luca Bianchin a TVPLAY_CMIT, il Milan avrebbe fatto la sua scelta per l’attacco puntando su Gianluca Scamacca.

L’attaccante, passato lo scorso anno dal Sassuolo al West Ham, potrebbe tornare in Serie A in vista della prossima stagione. Un colpo importante con il classe 1999 che ha dovuto seguire la vittoria della Conference League della sua squadra da casa per via dell’infortunio che lo ha bloccato. “Scamacca è in vantaggio rispetto a Morata per quello che riguarda l’attacco del Milan. Entrambi sono nomi buoni – ha affermato Bianchin a TVPLAY_CMIT – e sono state fatte delle telefonate”.

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport ha proseguito commentando il momento dei rossoneri e l’addio di Sandro Tonali alla squadra: “Non credo che Pioli si aspettasse la partenza di Tonali. Per la sostituzione Reijnders piace e può giocare sia a due che a tre. Se dovesse arrivare poi Frattesi credo che Pioli possa passare ad un centrocampo a tre”. Possibile anche una rivoluzione di modulo per i rossoneri in vista della prossima stagione per sopperire alle assenze di Tonali (venduto) e Bennacer (infortunato).

Per quello che riguarda le uscite il Milan è al lavoro per cercare una sistemazione per Ante Rebic e Divock Origi. I due, causa infortuni e prestazioni sottotono, hanno fortemente deluso durante l’ultima stagione e sono in uscita. A complicare la loro partenza però ci sono gli ingaggi alti dei due calciatori, difficilmente sostenibili dai club che li hanno messi nel mirino. A centrocampo da definire la posizione di Pobega, cercato da diversi club italiani.