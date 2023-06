Verstappen fa tremare i tifosi: “Fino al 2028”

Max Verstappen è sempre più vicino alla conquista del terzo titolo mondiale. Il pilota olandese sta dominando in lungo e in largo la stagione di Formula 1

Alla fine di settembre compirà ventisei anni, Max Verstappen, e quasi certamente per quella data avrà già messo le mani in via ufficiale sul terzo titolo mondiale consecutivo di Formula 1. Un trionfo già annunciato alla luce delle sei vittorie in otto gran premi ottenute in questa prima parte di stagione e che gli hanno consentito di agganciare Ayrton Senna a quota 41 successi.

E il campione olandese dà la sensazione di non volersi fermare, tutt’altro. La sua Red Bull è di gran lunga la vettura migliore del circuito mondiale, inavvicinabile dai team rivali e tutto lascia credere che il numero delle vittorie sia destinato ad aumentare.

Con un mondiale di fatto già chiuso, l’interesse di tifosi e appassionati è già rivolto al futuro, immediato o meno che sia. In particolare a tenere banco sono le decisioni che lo stesso Verstappen prenderà in vista dei prossimi anni. Da più parti si vocifera di un addio del campione in carica alla Formula 1. La ricerca di nuovi stimoli e la curiosità nei confronti di altre competizioni potrebbe spingere Max a lasciare il Circus.

Ma a fare chiarezza in merito alla scelte del fuoriclasse orange è il suo fidato e onnipresente manager, Raymond Vermeulen, intercettato dalla testata olandese Formule 1. Le sue sono dichiarazioni piuttosto esplicite e indicative riguardo il futuro prossimo di Max, di cui nelle scorse settimane si è anche ipotizzato un eventuale approdo in un’altra scuderia top del Circus mondiale.

Verstappen, l’annuncio che non ti aspetti fa impazzire i tifosi

Vermeulen non ha alcun dubbio sul nome del team con cui Verstappen correrà nei prossimi anni: “Non siamo interessati a cambiare scuderia. Parlano tutti di possibili novità ma noi abbiamo un impegno fino al 2028. E come potete vedere, Max è nel momento migliore della sua vita, sta guidando senza pressioni”.

Dunque non è previsto alcun cambio di tuta nel prossimo lustro. Anzi, a quanto pare l’immagine di Verstappen continua ad accumulare consensi e apprezzamenti: “Max appare come il classico bravo ragazzo della porta accanto – conclude Vermeulen – ma appena indossa il casco diventa un leone che cerca di sbranare tutti. Credo che questo piaccia alla gente”. Forse piace molto meno ai suoi rivali o presunti tali, che non sanno come contrastare il suo dominio.