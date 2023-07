Tifosi in fermento: Valentino Rossi torna in pista

E’ sempre lui il campione più amato e seguito nel mondo dei motori. Nessuno come Valentino Rossi riesce a coinvolgere un numero spropositato di appassionati

E’ uno di quei miti destinato a non tramontare mai. Un’icona dello sport italiano e mondiale, un vero e proprio marchio riconoscibile ovunque. Non ha bisogno di presentazioni Valentino Rossi: il fuoriclasse pesarese ha contribuito a trasformare uno sport di nicchia come la MotoGP, seguito storicamente da un numero ristretto di esperti e cultori, in un vero e proprio fenomeno di massa.

E non è un caso che da quando il Dottore ha deciso di appendere il fatidico casco al chiodo i dati e gli indici di ascolto della MotoGP siano tornati quasi all’epoca pre-Rossi. I successi di Bagnaia e della Ducati contribuiscono a tenere vivo un certo interesse, ma i record di ascolto che faceva segnare Valentino sono lontani anni luce.

Nel frattempo il fuoriclasse di Tavullia ha iniziato una seconda carriera, nuova di zecca alla guida delle vetture Gran Turismo. E dopo un avvio un po’ in sordina, inevitabile per uno che ha guidato una vita intera sulle due ruote, anche in questa competizione Valentino si lasciando un segno profondo, quello del campione inarrivabile.

Tre settimane fa il pilota romagnolo ha trionfato in una gara molto importante, la Road to Le Mans che fa da introduzione alla leggendaria 24 Ore. Si è trattato della prima vittoria di Valentino Rossi in questa competizione e ne siamo certi, non sarà l’ultima. Il pluricampione del mondo di MotoGP affronterà nei prossimi giorni il quarto appuntamento del GT World Challenge Europe al volante della sua BMW M4 GT3 del team WRT.

Valentino Rossi torna in gara, i tifosi sono al settimo cielo

La gara in questione è considerata per prestigio e importanza seconda solo alla 24 Ore di Le Mans: si tratta infatti della 24 Ore di Spa, in Belgio. Il Dottore disputerà questa gara insieme al pilota brasiliano Augusto Farfus e al belga Maxime Martin. Valentino scalpita e sui sui profili social annuncia la sua presenza in questa gara.

“Eccoci a Spa, la gara più importante dell’anno e la più grande nelle corse GT3 con più di 70 macchine sulla pista per auto più bella del mondo. Non vedo l’ora di correre”. L’obiettivo è ripetere l’exploit di Le Mans, anche se non sarà facile. Le premesse però, stando alle parole di Valentino, ci sono tutte: “Siamo in buona forma e nei test siamo stati piuttosto veloci. E ho al mio fianco dei compagni decisamente forti. Siamo pronti per dare il massimo”.