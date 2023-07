Il Milan si è sbloccato: doppio colpo in chiusura

Dopo un inizio difficile, il Milan sta diventando protagonista di questa sessione estiva di calciomercato con un doppio colpo vicino.

Gli addii di Maldini, Massara, Ibrahimovic, Brahim Diaz e Tonali hanno sconvolto il mondo rossonero che ha visto crollare diverse certezze nel giro di poche settimane.

Il calciomercato del Milan ha avuto una svolta decisa nelle ultime ore con i rossoneri che sono pronti a chiudere diverse operazioni. Fatta ormai per Sportiello, Loftus-Cheek e Romero, i rossoneri sono al lavoro per cercare di regalare a Stefano Pioli il cartellino di Pulisic. Il club meneghino però non si fermerà lì ed è pronto a piazzare altri due colpi per la prossima stagione con gli accordi che appaiono ormai ad un passo.

Calciomercato Milan, rossoneri ad un passo da due colpi

Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe vicino a due obiettivi per il centrocampo in vista della prossima stagione. Reijnders e Musah sarebbero più vicini alla squadra di Pioli pronta a rivoluzionare il reparto mediano.

Il giocatore olandese vorrebbe trasferirsi al Milan ed avrebbe fatto sapere all’AZ Alkmaar di voler raggiungere la squadra di Pioli per la prossima stagione. Ora però i rossoneri dovranno convincere la società olandese a lasciar andare il giocatore che nelle idee di Pioli rappresenterebbe il sostituto ideale di Bennacer, fuori fino ai primi mesi del 2024. L’alternativa all’olandese è rappresentata da Nico Dominguez, centrocampista argentino del Bologna che conosce bene la Serie A.

Per quello che riguarda Musah, c’è già l’accordo tra Milan e calciatore per uno stipendio da circa due milioni di euro all’anno. Lo statunitense andrebbe a mettere a disposizione del centrocampo rossonero tecnica e muscoli con Stefano Pioli che potrebbe puntare su una mediana a tre per la prossima stagione. C’è da convincere il Valencia che chiede 25 milioni di euro per il suo centrocampista ma la trattativa potrebbe concludersi intorno ai 20.

Per quello che riguarda l’attacco sembra complicarsi la corsa a Gianluca Scamacca con la punta che potrebbe finire alla Roma di Mourinho. Una decisione che potrebbe portare i rossoneri a dare il via libera all’arrivo di Alvaro Morata con lo spagnolo che può liberarsi dall’Atletico Madrid per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Un Milan che è deciso a regalare a Pioli la rosa completa già a partire dall’inizio del ritiro in vista della prossima stagione.