Kayla Simmons incontenibile: il primo piano conquista Instagram

Kayla Simmons non perde occasione per far risaltare le sue forme giunoniche, ormai un cult su Instagram: che spettacolo

Di lei, parliamo sempre più spesso sulle nostre pagine, e in effetti Kayla Simmons si è più che meritata, di recente, la sua fama. Parliamo di una delle influencer emergenti a livello internazionale, che sta rapidamente scalando le classifiche di gradimento degli appassionati di sport, e non soltanto.

27 anni, la splendida statunitense è in effetti una grande appassionata di pallavolo, giocatrice anche di buon livello fino all’università. Kayla ha militato con la Marshall University di Miami, prima di dover fare i conti con i ‘limiti’ imposti dalla sua silhouette persino troppo prorompente e che non la ha agevolata nell’ultimo salto, quello verso la pallavolo professionistica.

Kayla ha però mantenuto la passione verso lo sport che ama, cosa che non smette di manifestare sui social dove è molto attiva. Ma a risaltare, nel suo caso, è soprattutto la sua figura slanciata e statuaria, con curve che sembrano difficili da credere fin quando non le si ammira con i propri occhi. Invece, è tutto vero. In particolar modo, Kayla si fa notare per una scollatura praticamente infinita, che la sta rendendo celebre in tutto il mondo. Assicurandole copertine di magazine prestigiosi e un seguito di ammiratori sempre più ampio. Su Instagram, ha da poco sfondato il milione di followers e siamo sicuri che il numero sia destinato a crescere ulteriormente.

Kayla Simmons, il top sta per esplodere: scollatura celestiale, Instagram è in delirio assoluto

Nell’estate 2023, il volto di Kayla sarà senza ombra di dubbio uno dei più cliccati in assoluto. E lei non si fa certo pregare a mettere a beneficio degli ammiratori prospettive a dir poco bollenti. Tra un tuffo al mare, un allenamento a beach volley e qualche video tra le mura di casa sua.

Questa immagine è tratta da un breve reel, Kayla balla a tempo di musica e di fronte all’obiettivo si pone con la solita scollatura micidiale che ipnotizza e fa battere forte il cuore. Il top aderentissimo evidenzia ancora di più il suo lato A che già normalmente mette a rischio le coronarie. Applausi a scena aperta per la prorompente Kayla, che fa incetta di like e commenti entusiasti come suo solito. Ormai, anche in Italia può vantare uno stuolo di ammiratori di tutto rispetto.