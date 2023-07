Da Hollywood alla F1: vogliono Leclerc come primo pilota

By

Spettacolo e sport, un connubio che spesso funziona. E Charles Leclerc potrebbe essere il simbolo dell’unione tra questi due mondi

La Formula 1 è a caccia di novità. Il Circus mondiale delle quattro ruote, alla luce del dominio incontrastato della Red Bull di Max Verstappen sempre più vicino alla conquista del terzo titolo mondiale, è assetato di novità, di eventi o fatti che possano far pensare a un rimescolamento dei rapporti di forza in vista delle prossime stagioni.

La crescita repentina dell’Aston Martin che ha portato il quarantaduenne Fernando Alonso a competere per le prime posizioni ha rappresentato la classica ventata di aria nuova di cui c’era un disperato bisogno. L’ingresso del colosso Audi a partire dal 2025 è un’altra buona nuova per chi spera in una Formula 1 più incerta ed equilibrata.

Negli ultimi giorni poi si è materializzata un’operazione di una certa importanza, soprattutto sotto il profilo finanziario. Un’iniezione di liquidità che potrebbe portare benefici nel prossimo futuro a tutto il movimento. Un consorzio di tre società di investimento, tra le quali anche il fondo RedBird proprietario del Milan, ha investito la bellezza di 200 milioni di euro per acquisire il 24% della scuderia francese Alpine.

Il team che ha come azionista di maggioranza la Renault conta di rilanciarsi ad alti livelli nelle prossime stagioni e grazie all’afflusso di capitali freschi il progetto di realizzare una vettura che possa lottare per il titolo mondiale si fa molto più concreto. Come è più concreta la chance di convincere piloti di alto livello a sposare il nuovo progetto.

Hollywood sposa la Formula 1: Ryan Reynolds vuole Charles Leclerc

A sorpresa una delle società che ha investito nel capitale della Alpine è la Maximum Effort Investments, di proprietà del celebre attore canadese Ryan Reynolds. Grande appassionato di sport, l’interprete di ‘Lanterna Verde‘ avrebbe espresso l’intenzione di convincere Charles Leclerc a sposare il progetto della nuova Alpine.

Non si tratta di un’impresa facile, tutt’altro. Ma il popolare attore originario di Vancouver vuole comunque fare il tentativo concreto di strappare Leclerc alla Ferrari soprattutto in vista del 2025, la prima stagione in cui ad oggi il pilota monegasco si ritrova senza contratto.

Nelle prossime settimane un emissario dei nuovi azionisti dell’Alpine cercheranno di sondare il terreno con l’entourage di Leclerc per capire l’eventuale fattibilità dell’operazione. Un’impresa che si presenta quasi impossibile, ma è proprio il “quasi” ad alimentare i sogni del team francese.