Dal Bayern Monaco al Frosinone, è fatta per l’attaccante

Il Frosinone è pronto a chiudere un’importante operazione di calciomercato andando a pescare in casa Bayern Monaco.

Dopo la promozione in Serie A arrivata con la vittoria del campionato cadetto, il Frosinone si appresta a vivere il massimo torneo italiano andando a rinforzare la propria rosa.

Il club ha cambiato allenatore dopo l’addio di Fabio Grosso alla squadra ciociara ed ha deciso di puntare su Eusebio Di Francesco che ora potrà contare anche su un importante colpo di calciomercato. La squadra laziale infatti sarebbe ad un passo dall’acquisto di un attaccante del Bayern Monaco. Un acquisto che potrebbe andare a migliorare sensibilmente la rosa a disposizione dell’ex allenatore della Roma che dovrà portare in salvo la squadra nella stagione del ritorno nella massima serie.

Calciomercato, il Frosinone pesca in casa Bayern Monaco

Stando a quanto affermato da Gianluca di Marzio, il Frosinone sarebbe ad un passo da Cuni, giovane punta di proprietà del Bayern Monaco che è pronto all’esperienza in Serie A.

Marvin Cuni, classe 2001, è una punta centrale di proprietà del club bavarese che ha giocato nell’ultima annata con la maglia del Saarbrucken riuscendo a mettere a segno 13 gol nella terza serie tedesca, l’equivalente della nostra Serie C. Due anni fa ha vestito, sempre in prestito la maglia del Paderborn, mettendo a segno 2 reti in quella che è la Serie B tedesca.

Un giocatore che fa parte della nazionale under 21 albanese e che, stando a quanto affermato da Sky Sport, dovrebbe arrivare a Frosinone tramite un’operazione di cessione a titolo definitivo. Il calciatore quindi dovrebbe firmare un triennale con la squadra ciociara andando a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Eusebio Di Francesco. Frosinone che nel frattempo lavora anche al tentativo di conferma del prestito di Samuele Mulattieri, classe 2000 tornato all’Inter dopo la fine del prestito.

Intanto il Frosinone è impegnato in due trattative con le squadre milanesi. Con il Milan si tratta per il prestito di Brescianini che potrebbe vivere la sua prima esperienza in Serie A, cercando di mettersi in mostra e guadagnare un posto in futuro in rossonero. L’Inter potrebbe invece cedere a titolo temporaneo il cartellino di Fabbian che in Serie A è seguito con attenzione anche da Bologna e Genoa ma i buoni rapporti tra i due club potrebbero favorire l’arrivo del giocatore alla corte di Di Francesco.