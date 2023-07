Rivoluzione Sky, pacchetto sport rinnovato per i 20 anni: cosa cambia nell’abbonamento

Non solo Serie A nel futuro di Sky Sport: per festeggiare i suoi primi 20 anni la tv commerciale rivoluziona abbonamento e programmi

In attesa di capire cosa succederà con i diritti tv della Serie A dal 2024 in poi, Sky Sport festeggia i primi vent’anni di vita del Gruppo In Italia. Ma in realtà il regalo più bello lo fa ai suoi abbonati, ampliando il pacchetto delle offerte da qui ai prossimi mesi.

La prima novità, annunciata durante la presentazione dei palinsesti ufficiali di Sky per la prossima stagione, è legata al calcio che rimane lo sport di punta. Nell’estate 2024 su Sky e in streaming su NOW sono in programma tutte le 51 partite di UEFA Euro 2024.

Gli Europei maschili, nei quali l’Italia (se sarà qualificata) si presenterà da campione in carica saranno tutti in diretta con 20 gare in esclusiva. Dieci stadi tedeschi e le voci tra gli altri di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Come a dire che sembrerà di tornare ai Mondiali 2006.

Solo uno dei tantissimi grandi eventi che Sky proporrà nel pacchetto per i suoi abbonati della prossima stagione. Continuerà anche in esclusiva per l’Italia il basket NBA, sempre su Sky e in streaming su NOW.

Firmato un nuovo accordo pluriennale, per oltre 300 partite in onda sul canale dedicato Sky Sport NBA. Garantiti almeno 7 match live a settimana durante la Regular Season, inclusi quelle in prima serata di sabato e domenica.

Nel triennio 2023/2025 altra esclusiva per il rugby e in particolare il Sei Nazioni. Un accordo globale che comprende la trasmissione delle Summer Nations Series 2023 con 15 partite di cui quattro degli Azzurri in vista della Coppa del Mondo 2023. Sono Scozia-Italia del 29 luglio, Irlanda-Italia del 5 agosto, Italia-Romania del 19 agosto a San Benedetto del Tronto e Italia-Giappone del 26 agosto a Treviso.

Inoltre il Guinness Sei Nazioni Maschile 2024 e 2025, il TikTok Sei Nazioni Femminile 2024 e 2025, il Sei Nazioni U20 2024 e 2025 e le Autumn Nations Series 2024 e 2025 (altre 21 partite). Tutte le partite degli Azzurri impegnati nel Sei Nazioni maschile, nelle Summer Nations Series e nelle Autumn Nations Series saranno anche in chiaro su TV8.

Ma non è tutto, perché nel 2024 tornerà anche la America’s Cup sempre su Sky e in streaming su NOW, arrivata alla sua 37^ edizione. La sfida di Luna Rossa Prada Pirelli Team sarà nelle acque di Barcellona, ma prima sono in programma quest’anno le Preliminary Regattas in Catalunya e a Gedda in Arabia Saudita.

Rivoluzione Sky, pacchetto sport rinnovato: tutte le esclusive nei prossimi sei mesi per gli abbonati

Intanto da poco è partita la Sky Sport Summer, con un canale espressamente dedicato. In programma le FIVB Volleyball Nations League dal 12 al 16 luglio (per le nazionali femminili) e dal 19 al 23 luglio (per quelle maschili).

Poi gli Europei: dal 15 agosto al 3 settembre quelli femminili di volley e dal 28 agosto al 16 settembre quelli maschili. Tornei che si giocheranno per gran parte in Italia, tranne la final four delle donne in programma a Bruxelles. A Milano dal 30 agosto al 3 settembre, all’Ippodromo Snai San Siro, anche i FEI Jumping European Championships 2023, cioé i campionati europei di salto ostacoli validi come pass per le Olimpiadi.

Non è finita, perché in programma ci sono 5 Mondiali. Si comincia dal 14 al 30 luglio a Fukuoka, per i campionati mondiali World Aquatics con nuoto, fondo, tuffi, pallanuoto, sincronizzato. Poi dal 22 al 30 luglio al via i Mondiali di scherma a Milano, mentre dal 19 al 27 agosto a Budapest sono in programma quelli di atletica.

Il basket invece prevede la FIBA Men’s Basketball World Cup dal 25 agosto al 10 settembre in Indonesia, Giappone e Filippine. Infine la Rugby World Cup dall’8 settembre al 29 ottobre con gli Azzurri guidato da Crowley impegnati in Francia.

E ancora, la Ryder Cup 2023 di golf dal 29 settembre al 1° ottobre che per la prima volta sarà in Italia al Marco Simone Golf & Country Club, alle porte di Roma. Ma sarà una lunga estate di Formula 1 e MotoGP, tennis con i tornei che portano verso gli US Open per arrivare fino alla Coppa Davis e alle NITTO ATP Finals di novembre a Torino.

Dal 20 agosto poi ripartirà la Serie A TIM con tre partite per ogni turno in co-esclusiva e della Serie BKT. Da agosto anche i campionati esteri di Premier League, Bundesliga e Ligue 1 in esclusiva su Sky e NOW. E poi 121 delle 137 partite di UEFA Champions League e tutte le partite di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League.