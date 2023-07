La zip si apre: Antonella Fiordelisi lascia senza fiato

Antonella Fiordelisi fa ancora parlare di sè. L’ex campionessa di scherma di origini campane protagonista al GF Vip a quanto pare è tornata single

I riflettori su di lei non si sono ancora spenti. L’eco delle sue performance al Grande Fratello Vip ancora risuona nel mondo dello showbiz. Nell’ultima edizione del reality più seguito della televisione italiana Antonella Fiordelisi ha senza dubbio lasciato il segno.

La sua presenza all’interno della Casa più spiata d’Italia non è di certo passata inosservata, così come non sono passati sotto silenzio i suoi aspri scontri verbali con alcuni coinquilini. Ma è stata soprattutto la sua relazione sentimentale con Edoardo Donnamaria, il giovane osservatore dello storico programma Forum, a monopolizzare l’attenzione dei social e dei telespettatori.

Una storia discussa e tormentata che una volta concluso il Grande Fratello Vip ha resistito per qualche settimana al confronto con la vita quotidiana. Erano molto innamorati, Antonella ed Edoardo, una storia passionale e appassionata che non più tardi di qualche settimana fa la storia ha conosciuto il suo amaro epilogo. I due giovani hanno infatti annunciato sui rispettivi profili social la conclusione del loro rapporto.

Nessuno dei due però si è perso d’animo: entrambi hanno deciso di concentrarsi sui rispettivi impegni e sulle attività che li vede coinvolti. Antonella Fiordelisi in particolare sta diventando una modella tra le più richieste del panorama nazionale. Lo dimostrano i vari servizi fotografici da lei postati su Instagram che le fanno guadagnare un numero significativo di followers.

Lo scatto di Antonella Fiordelisi è illegale: i fan restano senza parole

Nel giro di qualche mese l’ex schermitrice salernitana ha raggiunto il milione e mezzo di fan, numeri di tutto rispetto per una modella e influencer che non ha ancora compiuto i venticinque anni. Numeri destinati a crescere ancora dopo gli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo. La Fiordelisi in questo shooting a dir poco bollente indossa uno sfizioso completo jeans, ma la zip del cortissimo si apre malandrina lasciando intravedere un decolleté davvero maestoso.

Sorridente, sensuale più che mai, l’ex concorrente del GF Vip ha conquistato migliaia di nuovi ammiratori. Nonostante la rottura con Donnamaria, la Fiordelisi appare davvero di ottimo umore e con una grande voglia di godersi tutto ciò che la vita è in grado di offrirle. Per incontrare nuovi amori il tempo certamente non manca, ma non c’è fretta. I fan dopotutto sono sempre dalla sua parte.