Milan: ecco Luka Romero, garanzia per il futuro rossonero

Il Milan cala il tris. Dopo Rubén Loftus-Cheek e Marco Sportiello ecco che in casa diavoli arriva Luka Romero.

Il terzo acquisto del Milan è reduce dall’esperienza alla Lazio, il talento argentino classe 2004 è arrivato ieri a Milano e oggi ha apposto la firma nel contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2027, le viene assegnata la maglia numero 18.

La firma, poi il ritiro e la tournée negli Stati Uniti

La separazione dai biancocelesti è arrivata solo dopo la scadenza del contratto, che ha reso possibile il passaggio al Milan a parametro zero. Il fantasista, ancora diciottenne, con i capitolini ha collezionato 12 presenze impreziosite dalla rete realizzata in occasione dell’importante vittoria contro il Monza per 1-0 lo scorso novembre. Un talento su cui investire, una garanzia per il reparto offensivo dei rossoneri. In casa Diavoli l’operazione conclusa a zero è stata a tutti gli effetti un’occasione da non sprecare. L’attaccante, si unirà al gruppo dal prossimo 10 luglio in occasione del ritiro pre campionato a Milanello; per poi prendere parte alla tournée negli Stati Uniti dal 20 luglio. In quest’occasione Stefano Pioli avrà la possibilità di seguire da vicino l’argentino e decidere se tenerlo in rosa per la prossima stagione o se mandarlo in prestito alla ricerca di maggiore continuità.

Il comunicato ufficiale della società: “Benvenuto Romero”

Di seguito il comunicato ufficiale della società:

“AC Milan è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Luka Romero Bezzana. Il centrocampista argentino ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027.

Nato a Victoria de Durango (Messico) il 18 novembre 2004, Luka cresce nel Settore Giovanile del Maiorca con cui debutta in Prima Squadra nel giugno 2020, collezionando 9 presenze e 1 gol. Nel 2021 si trasferisce in Italia, alla Lazio, con cui totalizza 21 presenze e 1 gol.

Luka Romero vestirà la maglia numero 18.”