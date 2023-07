Francesca Brambilla senza veli: Instagram va in tilt

Francesca Brambilla, sotto i vestiti proprio niente: le curve fanno capolino a sufficienza per incendiare la rete

Negli ultimi anni, la sua bellezza ha iniziato a splendere come non mai, attirando l’attenzione e facendo sì che di lei si parlasse in ogni dove. La conoscevamo già da prima, ma Francesca Brambilla, adesso, si sta davvero scatenando in tutta la sua sensualità incontenibile.

La modella lombarda, classe 1992, è un volto noto del mondo dello spettacolo per diverse ragioni. Apparsa a ripetizione nelle cronache di gossip per alcuni suoi flirt eccellenti, deve gran parte della sua celebrità alla partecipazione, da diverse stagioni ormai, allo show Avanti un Altro. Il quiz game di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis vede Francesca tra le sue presenze femminili principali e del resto è davvero difficile rimanere indifferenti di fronte al suo passaggio. Il nome di scena La Bona Sorte tiene decisamente fede a quello che è il suo modo di apparire, magnetico e seducente come non mai.

Francesca è tra le bellezze più acclamate del programma e contribuisce al suo successo con look e abbigliamenti da urlo. Gli appassionati di motori di certo si ricordano di lei anche per essere stata ombrellina del team Forward in Moto GP. E non può mancare, naturalmente, il suo seguitissimo e aggiornatissimo profilo Instagram, con cui tiene sempre aggiornati tutti i suoi ammiratori sulla sua vita.

Francesca Brambilla, la scollatura super fa capolino sotto la camicetta aperta: che spettacolo

Nel periodo estivo, manco a dirlo, Francesca sta dando davvero il meglio di sé. E per il suo pubblico (oltre un milione di followers su Instagram) è festa grande ad ogni nuova foto. Le ultime, hanno davvero qualche cosa di speciale.

In bianco e nero, Francesca posta gli scatti relativi a un suo servizio fotografico per una nota rivista. Il risultato, non c’è nemmeno bisogno di dirlo, è straordinario. Camicetta sapientemente aperta, curve della scollatura che emergono e vengono fuori al loro massimo. Un lato A che ha acceso a ripetizione in questi anni la passione e la fantasia degli ammiratori e continua a farlo. Complimenti, like e messaggi d’amore senza interruzioni per la splendida Francesca, che di sicuro sarà ulteriormente protagonista, nelle prossime settimane, di altri scatti come questi, capaci di infiammare del tutto la bella stagione sul web.